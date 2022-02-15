У Києві масштабне відключення води: список адрес

У вівторок, 15 лютого, у Києві відключили холодне водопостачання. Без води залишилося кілька вулиць.
Про це повідомили у пресслужбі "Київводоканалу".
Де немає води?
Воду відключили через проведення запланованих ремонтних робіт. Так, 15 лютого тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:
Далі по темі
- вул. Пушкінська, 5, 2-4/7
- вул. Осиповського, 4/8, 4/4, 4/3, 4/9
- вул. Васильківська, 100А
- вул. Бетховена, 10, 12, 14, 16, 18, 20
- вул. Волинська, 53
- бул. Вацлава Гавела, 53
На межі катастрофи: Бердянськ може залишитися без води
Без води може залишитися курортний Бердянськ. Самі комунальники визнають – місто на межі екологічної катастрофи. На старому каналізаційному колекторі не залишилося живого місця. Що день – то нові пориви. Про це повідомляється у випуску "Сьогодні".
Зараз у Бердянську працює лише одна з двох ліній колектора. Та й вона розвалюється, кажуть комунальники. Раз у раз доводиться ремонтувати.
"Латка на латці. Якщо ми не ліквідуємо зараз цю аварію, то місто залишиться повністю без води та без каналізації", – каже майстер каналізаційної мережі Бердянська Олександр Хоменко.
Пориви у міській каналізації розпочалися з 1 січня. Відтоді комунальники працюють майже без вихідних, щоб уникнути катастрофи. За останні кілька тижнів їх уже було з десяток.
Проте такі дрібні ремонти допомагають лише тимчасово. Колектор потрібно повністю міняти, визнають у міськводоканалі.
"100% зношені, ми через день займаємося ремонтом, постійно варимо. Нижня частина труби протерлася до міліметра і тонше", – розповів в.о. головного інженера Бердянського водоканалу Костянтин Завгородній.
Жителі Бердянська бояться повторення історії дворічної давнини – тоді місто залишилося без води.
"Ходили на море за водою. З каністрами, тачками. Хто як. Та й привозили сюди воду. Стояли у черзі по 2 години. Зима була, холодно", – повідомила мешканка Бердянська Тетяна Голубнича.
На заміну аварійного колектора потрібно майже 140 мільйонів гривень – у Бердянська їх немає.
"Там розглядається питання як за екологічні гроші, так і за гроші за проєктами ЄІБ та Світового банку. Так і за гроші з обласного бюджету. З міського. Варіанти співфінансування", – наголосив заступник міського голови Бердянська Василь Федосов.
Та навіть приблизний термін, коли замінять аварійний колектор, керівництво міста не може назвати. Шукають гроші. А Бердянськ зараз – щодня на межі катастрофи.