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У Києві масштабне відключення води: список адрес

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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15 лютого, 17:00
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Співробітники комунального підприємства "Київводоканал" проводять заплановані ремонтні роботи
У столиці люди сидять без водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці люди сидять без водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 15 лютого, у Києві відключили холодне водопостачання. Без води залишилося кілька вулиць.

Про це повідомили у пресслужбі "Київводоканалу".

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Де немає води?

Воду відключили через проведення запланованих ремонтних робіт. Так, 15 лютого тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

  • вул. Пушкінська, 5, 2-4/7
  • вул. Осиповського, 4/8, 4/4, 4/3, 4/9
  • вул. Васильківська, 100А
  • вул. Бетховена, 10, 12, 14, 16, 18, 20
  • вул. Волинська, 53
  • бул. Вацлава Гавела, 53

У столиці відключили водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці відключили водопостачання. Фото: колаж "Сьогодні"

На межі катастрофи: Бердянськ може залишитися без води

Без води може залишитися курортний Бердянськ. Самі комунальники визнають – місто на межі екологічної катастрофи. На старому каналізаційному колекторі не залишилося живого місця. Що день – то нові пориви. Про це повідомляється у випуску "Сьогодні".

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Зараз у Бердянську працює лише одна з двох ліній колектора. Та й вона розвалюється, кажуть комунальники. Раз у раз доводиться ремонтувати.

"Латка на латці. Якщо ми не ліквідуємо зараз цю аварію, то місто залишиться повністю без води та без каналізації", – каже майстер каналізаційної мережі Бердянська Олександр Хоменко.

Пориви у міській каналізації розпочалися з 1 січня. Відтоді комунальники працюють майже без вихідних, щоб уникнути катастрофи. За останні кілька тижнів їх уже було з десяток.

Проте такі дрібні ремонти допомагають лише тимчасово. Колектор потрібно повністю міняти, визнають у міськводоканалі.

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"100% зношені, ми через день займаємося ремонтом, постійно варимо. Нижня частина труби протерлася до міліметра і тонше", – розповів в.о. головного інженера Бердянського водоканалу Костянтин Завгородній.

Жителі Бердянська бояться повторення історії дворічної давнини – тоді місто залишилося без води.

"Ходили на море за водою. З каністрами, тачками. Хто як. Та й привозили сюди воду. Стояли у черзі по 2 години. Зима була, холодно", – повідомила мешканка Бердянська Тетяна Голубнича.

На заміну аварійного колектора потрібно майже 140 мільйонів гривень – у Бердянська їх немає.

"Там розглядається питання як за екологічні гроші, так і за гроші за проєктами ЄІБ та Світового банку. Так і за гроші з обласного бюджету. З міського. Варіанти співфінансування", – наголосив заступник міського голови Бердянська Василь Федосов.

Та навіть приблизний термін, коли замінять аварійний колектор, керівництво міста не може назвати. Шукають гроші. А Бердянськ зараз – щодня на межі катастрофи.

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