У Києві чоловік "замінував" вокзал, щоб потрапити до в'язниці (відео)

Наразі порушнику загрожує від двох до шести років позбавлення волі

Копи встановили особу мінера / Колаж "Сьогодні"

Житель Білоцерківського району "замінував"Київський південний залізничний вокзал через те, що хотів потрапити до в'язниці, адже йому набридло жити з батьками. У чоловіка і раніше були проблеми із законом.

Про це повідомляє поліція Київської області.

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Що відомо

Чоловік зателефонував до поліції та повідомив про замінування Київського південного залізничного вокзалу. Пізніше копи встановили особу мінера. Ним виявився житель села Гута Білоцерківського району.

У минулому чоловіки вже мали проблеми із законом через пограбування та незаконне зберігання наркотиків.



"Хочу потрапити до в'язниці, бо набридло жити з батьками", – сказав правопорушник.

Що загрожує псевдомінеру

Копи відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення або пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

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Порушнику загрожує позбавлення волі від двох до шести років.

Хвиля мінувань в Україні

Останнім часом в Україні, зокрема й у Києві, почастішали помилкові мінування:

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28 грудня у Києві надійшло анонімне повідомлення про замінування ТРЦ "Блокбастер". Відвідувачів евакуювали.

26 грудня правоохоронці отримали повідомлення про загрозу вибуху в аеропорту "Одеса".

в аеропорту "Одеса". Цього ж дня, 26 грудня, 49-річний чоловік заявив копам, що у будівлі Верховної Ради України закладено вибухівку, яку він хоче підірвати дистанційно.

України закладено вибухівку, яку він хоче підірвати дистанційно. А увечері 25 грудня перекрили міст ім. Патона в обидві сторони . Невідомі знову зателефонували до поліції та заявили, що міст заміновано.

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