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Тисячі вогнів! У Києві проходить відкриття головної ялинки країни – онлайн-трансляція

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
18 грудня, 17:57
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На Софійській площі 18 грудня засвітять новорічну ялинку – журналісти "Сьогодні" перебувають на місці подій
У Києві відкрили головну ялинку країни
У Києві відкрили головну ялинку країни / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 18 грудня, напередодні Дня святого Миколая, проходить урочисте відкриття головної ялинки країни на Софійській площі.

Сайт "Сьогодні" веде онлайн-трансляцію події.

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Навколо дерева відкриваються різні ярмарки, фотозони та концертні майданчики. Як відомо, усі новорічні локації у столиці працюватимуть до 19 січня.

Як прикрасили ялинку цього року

Організатори обіцяли, що цього року на ялинці буде більше іграшок та гірлянд. На гілках прикріпили 20 тисяч "золотих" та червоних іграшок. Коштує ялинка та декорації 25-27 млн гривень – їх надають спонсори та організатори.

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Також на площі розмістили вертеп діаметром 32 метри. Це найбільший у Європі вертеп з фігурами Ісуса, Матері Божої, святого Йосипа, пастухів, царів, ангелів та колядників.

Новорічні локації у столиці

Крім Софійської площі, у новорічну атмосферу можна поринути на таких локаціях:

  • Контрактова площа – 19 грудня там розпочинається "Різдво на Подолі" у стилі традиційних європейських ярмарків.
  • Парк Шевченка – 17 грудня відкрилася локація для дітей.
  • Арка Дружби народів – до 19 грудня там проходитиме Double Triple Snow Fest для професійних сноубордистів та лижників.

Усього відкриється 14 святкових локацій і кожен район міста матиме свою новорічну ялинку.

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