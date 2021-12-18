Тысячи огней! В Киеве идет открытие главной елки страны – онлайн-трансляция

На Софийской площади 18 декабря зажгут новогоднюю елку – журналисты "Сегодня" находятся на месте событий

В Киеве открыли главную елку страны / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 18 декабря, накануне Дня святого Николая, проходит торжественное открытие главной елки страны на Софийской площади.

Сайт "Сегодня" ведет онлайн-трансляцию события.

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Вокруг дерева открываются разные ярмарки, фотозоны и концертные площадки. Как известно, все новогодние локации в столице будут работать до 19 января.

Как украсили елку в этом году

Организаторы обещали, что в этом году на елке будет больше игрушек и гирлянд. На ветках прикрепили 20 тысяч "золотых" и красных игрушек. Стоит елка и декорации 25-27 млн гривен – их предоставляют спонсоры и организаторы.

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Также на площади разместили вертеп диаметром в 32 метра. Это самый большой в Европе вертеп с фигурами Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников.

Новогодние локации в столице

Кроме Софийской площади, новогоднюю атмосферу можно прочувствовать на таких локациях:

Контрактовая площадь – 19 декабря там начинается "Рождество на Подоле" в стиле традиционных европейских ярмарок.

– 19 декабря там начинается "Рождество на Подоле" в стиле традиционных европейских ярмарок. Парк Шевченко – 17 декабря открылась локация для детей.

– 17 декабря открылась локация для детей. Арка Дружбы народов – до 19 декабря там будет проходить Double Triple Snow Fest для профессиональных сноубордистов и лыжников.

Всего откроется 14 праздничных локаций и каждый район города будет иметь свою новогоднюю елку.