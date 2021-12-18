Киев
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
👊 Онлайн Беринчик - Чаниев 😷 Омикрон в Украине Зломовчання: обзор топ-сериала Зломовчання: обзор топ-сериала Маска, кто ты? Маска, кто ты?
СЕГОДНЯ Новости в Киеве Другие новости

Тысячи огней! В Киеве идет открытие главной елки страны – онлайн-трансляция

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
18 декабря, 17:57
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
На Софийской площади 18 декабря зажгут новогоднюю елку – журналисты "Сегодня" находятся на месте событий
В Киеве открыли главную елку страны
В Киеве открыли главную елку страны / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 18 декабря, накануне Дня святого Николая, проходит торжественное открытие главной елки страны на Софийской площади.

Сайт "Сегодня" ведет онлайн-трансляцию события.

Реклама

Вокруг дерева открываются разные ярмарки, фотозоны и концертные площадки. Как известно, все новогодние локации в столице будут работать до 19 января.

Как украсили елку в этом году

Организаторы обещали, что в этом году на елке будет больше игрушек и гирлянд. На ветках прикрепили 20 тысяч "золотых" и красных игрушек. Стоит елка и декорации 25-27 млн гривен – их предоставляют спонсоры и организаторы.

Реклама

Также на площади разместили вертеп диаметром в 32 метра. Это самый большой в Европе вертеп с фигурами Иисуса, Матери Божьей, святого Иосифа, пастухов, царей, ангелов и колядников.

Новогодние локации в столице

Кроме Софийской площади, новогоднюю атмосферу можно прочувствовать на таких локациях:

  • Контрактовая площадь – 19 декабря там начинается "Рождество на Подоле" в стиле традиционных европейских ярмарок.
  • Парк Шевченко – 17 декабря открылась локация для детей.
  • Арка Дружбы народов – до 19 декабря там будет проходить Double Triple Snow Fest для профессиональных сноубордистов и лыжников.

Всего откроется 14 праздничных локаций и каждый район города будет иметь свою новогоднюю елку.

Читайте также:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Киев
Показать еще
В тренде
Реклама
Все новости
Украина
Показать еще
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
Прямая трансляция ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавирус за неделю

7 602

заболело за неделю в Киeвe

-4%

Погрузись в прошлое
Узнать больше
Реальная мистика 🎃
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Тайны Киева
Что скрывает Центральный вокзал
Интересно
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.19

Российский рубль (₽)

0.3701

Евро (€)

30.84

Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Киев
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять