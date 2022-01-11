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В Києві не ходитимуть міські електрички: список рейсів

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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11 січня, 14:21
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12 та 13 січня з технічних причин буде призупинена робота деяких рейсів
Поки невідомо, коли саме відновлять курсування рейсів.
Поки невідомо, коли саме відновлять курсування рейсів. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві найближчими днями скасують кілька рейсів міської електрички. Зміни в роботі громадського транспорту відбудуться 12 та 13 січня.

Про це повідомили у Київпастрансі.

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12 січня

Будуть скасовані наступні рейси:

  • Ранок: №7307,7308,7315,7316
  • Вечір: №7416,7423,7424,7431

13 січня

Будуть скасовані такі рейси:

  • Ранок: №7307,7308,7315,7316
  • Вечір: №7416,7423,7424,7431

Зміни в роботі міських електричок відбудуться по технічним причинам.

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11 січня

Скасовується курсування наступних рейсів міської електрички:

  • 11.01.22 (вечір) №7416, 7423, 7424, 7431 з технічних причин.

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