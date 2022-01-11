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В Киеве не будут ходить городские электрички: список рейсов

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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11 января, 14:21
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12 и 13 января по техническим причинам будет приостановлена работа некоторых рейсов
Пока неизвестно, когда возобновят курсирование рейсов.
Пока неизвестно, когда возобновят курсирование рейсов. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве в ближайшие дни отменят несколько рейсов городской электрички. Изменения в работе общественного транспорта состоятся 12 и 13 января.

Об этом сообщили в Киевпасстрансе.

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12 января

Будут отменены следующие рейсы:

  • Утро: №7307,7308,7315,7316
  • Вечер: №7416,7423,7424,7431

13 января

Будут отменены следующие рейсы:

  • Утро: №7307,7308,7315,7316
  • Вечер: №7416,7423,7424,7431

Изменения в работе городских электричек произойдут по техническим причинам.

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11 января

Отменяется курсирование следующих рейсов городской электрички:

  • 11.01.22 (вечер) №7416, 7423, 7424, 7431 по техническим причинам.

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