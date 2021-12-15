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У Києві офіційно відкрилися ялинкові базари: ми дізналися ціни (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні Дар'я Цісарук Дар'я Цісарук Корреспондент
15 грудня, 10:19
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Мінімальна ціна на новорічні ялинки у Києві стартує від 150 гривень – все залежить від розміру
Ялинки у Києві можна купити на понад 180 базарах.
Ялинки у Києві можна купити на понад 180 базарах. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві напередодні новорічних свят відкрилися перші ялинкові базари. Там уже можна придбати святкове дерево.

Про це повідомляє кореспондент новин "Сьогодні".

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Загалом у столиці працюють більш ніж 180 базарів.

Ціни на ялинки у Києві

Мінімальна ціна стартує від 150 гривень. Далі, залежно від розміру, ялинка може бути дорожчою. Але переважно потрібно бути готовим витратити на це задоволення від 150 до 500 грн.

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Ялинки лежать просто на землі, чекаючи на перших покупців. Фото: Дар'я Цісарук, "Сьогодні"

Ціни по Україні

У Волинській області мінімальна ціна святкового дерева становить100 грн. У горщику, залежно від породи та віку, стартує від 150 грн. та може бути більш ніж 1000 грн. У Львівській області вартість новорічного дерева коливається від 100 до 350 грн, на івано-франківських ринках – від 150 грн.

Середня ціна святкового деревця в Чернігівській області – 111 гривень залежно від висоти. Однометрове та трохи менше деревце коштує 92 гривні, а за триметрове й вище доведеться заплатити 615 гривень.

У Києві та Київській області ціна ялинки стартує від 114 грн, Кіровоградська область продає свої за 150 грн (до 1 метра), Черкаська – від 72 грн. У Харківській області ціна за новорічне деревце починається від 48 грн за півметра.

Чому краще купити, ніж зрубати

Відповідно до статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, незаконне порубання, пошкодження та знищення лісових культур та молодняку тягнуть за собою накладення штрафу:

  • на громадян від 510 до 1020 гривень;
  • на посадових осіб від 2550 до 5100 гривень.

У грудні-січні розмір збитків за незаконне вирубування хвойних дерев у межах населених пунктів зростає в чотири рази, за межами населених пунктів утричі. Отже, у 2021 році сума збитків, яку доведеться відшкодувати за кожне самовільно видалене хвойне насадження, залежно від діаметра дерева в корі біля шийки кореня, буде такою:

у межах населених пунктів за дерево діаметром:

  • до 6 см – 800 грн;
  • від 6,1 – 10 см – 1152 грн;
  • від 10,1 до 14 см – 1500 грн;
  • від 14,1 до 18 см – 1852 грн;
  • від 18,1 до 22 см – 2200 грн.

за межами населених пунктів за дерево діаметром:

  • до 10 см – 544,81 грн;
  • від 10,1 -14 см – 959,90 грн;
  • від 14,1 – 18 см – 2464,62 грн;
  • від 18,1 – 22 см – 5058, 96 грн.

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