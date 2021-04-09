У Києві полювання на порушників карантину. Який штраф загрожує власникам закладів?

У Києві перевірятимуть заклади, що працюють попри заборону у карантин. Хто потрапив у немилість до перевіряльників, дізнавалася кореспондент "Сьогодні" Ганна Безугла.

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Працівники Держпродсподивслужби шукали порушників серед закладів харчування, які, працювати в умовах червоної зони можуть лише на виніс та доставку. Запросити відвідувачів також можуть на своїх літніх майданчиках. Але приймати їх всередині зали – карантинними правилами суворо заборонено.

За інформацією Держпродспоживслужби, у столиці десятки закладів такі обмеження вирішили оминути. У службі кажуть: їм постійно телефонують люди і повідомляють про кафе та ресторани, які не дотримуються карантину.

А на порушників, яких виявили, чекали штрафи від 34 тисяч гривень.

Відео: Сьогодні

Раніше ми повідомляли, що Київ занурився у транспортний колапс, оскільки пересування в громадському транспорті – тільки за спецперепустками.

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Крім того, секретар РНБО Олексій Данилов назвав умову для введення локдауну по всій країні.

Нагадаємо, сайт "Сьогодні" писав, що в Києві виявлено транспорт, для входу в який не потрібен спецпропуск в період жорстких карантинних обмежень.

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