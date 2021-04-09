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В Киеве охота на нарушителей карантина. Какой штраф грозит владельцам заведений?

9 апреля, 06:31

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

В столице десятки заведений решили обойти ограничения

В Киеве будут проверять заведения, работающие несмотря на запрет в карантин. Кто попал в немилость к проверяющим, узнавала корреспондент "Сегодня" Анна Безуглая.

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Работники Госпродпотребслужбы искали нарушителей среди заведений питания, которые, работать в условиях красной зоны могут только на вынос и доставку. Пригласить посетителей также могут на свои летние площадки. Но принимать их внутри зала – карантинными правилами строго запрещено.

По информации Госпродпотребслужбы, в столице десятки заведений такие ограничения решили обойти. В службе говорят: им постоянно звонят люди и сообщают о кафе и ресторанах, которые не соблюдают карантина.

А нарушителей, которых обнаружили, ждали штрафы от 34 тысяч гривен.

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Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов назвал условие для введения локдауна по всей стране.

Напомним, сайт "Сегодня" писал, что в Киеве обнаружен транспорт, для входа в который не нужен спецпропуск в период жестких карантинных ограничений.

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Киев штрафы карантин
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