У Києві затримується громадський транспорт – маршрути

У вівторок, 25 січня, у Києві стався збій у роботі громадського транспорту. Тепер рух деяких маршрутів затримується.
Про це повідомили у Київпастрансі.
Що з транспортом?
Затримується рух тролейбусів №37а на вул. Данкевича – пр. Маяковського з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.
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Варто зазначити, що станом на ранок 25 січня дороги у столиці вільні й заторів немає.
У Києві знову можуть ввести спецперепустки в транспорт
У разі введення в Україні тотального локдауну, уряд Києва планує зробити спецперепустки для проїзду у громадському транспорті. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі "Україна 24".
"Ми переводитимемо транспорт у спеціальний режим перевезення, у нас все готово", – заявив Поворозник.
Крім того, він додав, що метро у Києві працюватиме у звичайному режимі й закривати його не планують у разі локдауну.
Поворозник сподівається, що запровадження обмежень на транспорт вдасться уникнути завдяки високому рівню вакцинації від коронавірусу у столиці.