У Києві низка вулиць залишилася без води – кому не пощастило

Холодне водопостачання тимчасово відсутнє 7 грудня

У Києві відключать воду. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 7 грудня, на кількох вулицях Києва відключили водопостачання. Це пов'язано з проведенням ремонтно-відновлювальних робіт.

Про це повідомили у "Київводоканалі".

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Де немає води?

7 грудня тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:

бул. Лесі Українки, 28А

пр-т. Павла Тичини, 11, 19, 22А, 15, 15А

вул. Миколи Закревського, 13А

Велика Кільцева дорога, 4, 6, 8

вул. Преображенська, 7

У Харкові відключили воду. Фото: колаж "Сьогодні"

Нагадаємо, 13 січня 2020 року біля Ocean Plaza прорвало велику трубу тепломагістралі. Надзвичайна подія паралізувала рух транспорту в районі, а потужний фонтан гарячої води затопив торговий центр, ресторани, супермаркет і проїзну частину вулиці Антоновича. Кілька людей, що опинилися в зоні аварії, отримали опіки.

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Буквально наступного дня у столиці стався ще один прорив – на вулиці Сім'ї Ідзиковських.

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