У Києві низка вулиць залишилася без води – кому не пощастило

У вівторок, 7 грудня, на кількох вулицях Києва відключили водопостачання. Це пов'язано з проведенням ремонтно-відновлювальних робіт.
Про це повідомили у "Київводоканалі".
Де немає води?
7 грудня тимчасово відсутнє холодне водопостачання за такими адресами:
Далі по темі
- бул. Лесі Українки, 28А
- пр-т. Павла Тичини, 11, 19, 22А, 15, 15А
- вул. Миколи Закревського, 13А
- Велика Кільцева дорога, 4, 6, 8
- вул. Преображенська, 7
Нагадаємо, 13 січня 2020 року біля Ocean Plaza прорвало велику трубу тепломагістралі. Надзвичайна подія паралізувала рух транспорту в районі, а потужний фонтан гарячої води затопив торговий центр, ресторани, супермаркет і проїзну частину вулиці Антоновича. Кілька людей, що опинилися в зоні аварії, отримали опіки.
Буквально наступного дня у столиці стався ще один прорив – на вулиці Сім'ї Ідзиковських.