У Києві згорілий Костел Миколая готують до реставрації: ми пробралися всередину – репортаж

Саму реставрацію почнуть, коли потеплішає, а закінчити повинні до кінця наступного року

У Києві у Костелі святого Миколая, потерпілому від пожежі, розпочалися протиаварійні роботи. Кореспондент "Сьогодні" побував у будівлі.

Усередині приміщення наразі знаходяться робітники, а також спеціальна техніка. На знімках видно, що стіни, що обгоріли після пожежі.

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У костелі вже розпочалися роботи / Фото: Сьогодні

Частина ліпнини та вітражів збереглися, однак у поганому стані.

Фахівці мають провести 24 види робіт усередині будівлі. Зараз прибирають зі стін кіптяву, знімають шар рідного матеріалу, щоб він не обсипалася.

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Реставрацію почнуть, коли потеплішає, а закінчити мають до кінця наступного року.

Пожертвували на порятунок костелу 15 млн. гривень / Фото: Сьогодні

Раніше ми писали, що підрядник готовий зробити роботу за 19 млн. 378 тис. 371 гривень.

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"У строк по 31 грудня 2021 року. Згідно з проектно-кошторисною документацією, вартість робіт була визначена у розмірі 21 909 840 (тобто підрядник зробить ці роботи дешевшими)", – розповів політик Масі Найєм.

Небайдужі підприємці вже встигли перерахувати близько 15 млн гривень на протиаварійні роботи в костелі, але левова частка коштів буде державною.

Загорівся костел 3 вересня / Фото: Сьогодні

Вийшов відповідний указ президента, який зобов’язує провести негайні роботи з відновлення собору.

Від вогню постраждала внутрішнє оздоблення Костела святого Миколая, а також орган / Фото: Сьогодні

Будівництво костелу розпочалося у 1899 році.

Костел святого Миколая поділили між собою Національний будинок органної та камерної музики України як приміщення для концертів / Фото: Сьогодні

Розробка та будівництво будівлі проводились під керівництвом відомого київського архітектора Владислава Городецького.

Міністерство культури спланувало до кінця 2023 року реалізувати проєкт будівництва в Києві Будинки музики та перемістити в нього Національний будинок органної та камерної музики України / Фото: Сьогодні

У 1909 році костел був освячений. З 1980 року використовувався як Будинок органної та камерної музики.

Що відомо про пожежу

Увечері 3 вересня у Києві спалахнула пожежа у костелі Святого Миколая. Зайнялася друга (задня) частина будівлі. Мер столиці Віталій Кличко розповів, що хоча осередок загоряння знаходився між першим та другим поверхами, полум'я швидко поширилося на покрівлю будівлі. Його вдалося загасити о 22:41.

Від вогню постраждало внутрішнє оздоблення Костела святого Миколая, а також орган.

Храм було збудовано у 1899-1909 роках у неоготичному стилі київським архітектором Владиславом Городецьким. Костел святого Миколая поділили між собою Національний будинок органної та камерної музики України як приміщення для концертів, і прихід святого Миколая Римсько-католицької церкви в Україні проводить у ній богослужіння для релігійної громади.

Київська влада відмовлялася передати приміщення Римо-католицької церкви повністю до вирішення питання про нове місце розташування Органної зали. Приміщення костелу (станом на кінець 2009 року) перебуває в аварійному стані.

Міністерство культури спланувало до кінця 2023 року реалізувати проєкт будівництва в Києві Будинку музики та перемістити до нього Національний будинок органної та камерної музики України.

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