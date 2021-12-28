В Киеве сгоревший Костел Николая готовят к реставрации: мы пробрались внутрь – репортаж

Саму реставрацию начнут, когда потеплеет, а закончить должны к концу следующего года

В Киеве в Костеле святого Николая, пострадавшем от пожара, начались противоаварийные работы. Корреспондент "Сегодня" побывал в здании.

Внутри помещения сейчас находятся рабочие, а также специальная техника. На снимках видно, что стены обгоревшие после пожара.

Реклама

В костеле уже начались работы / Фото: Сегодня

Часть лепнины и витражей сохранились, однако в плохом состоянии.

Специалисты должны провести 24 вида работ внутри здания. Сейчас убирают со стен копоть, снимают шар родного материала, чтобы он не осыпался.

Реклама

Реставрацию начнут, когда потеплеет, а закончить должны к концу следующего года.

Пожертвовали на спасение костела 15 млн гривен / Фото: Сегодня

Ранее мы писали, что подрядчик готов сделать работу за 19 млн 378 тыс. 371 гривен.

Реклама

"В срок по 31 декабря 2021 года. Согласно проектно-сметной документации, стоимость работ была определена в размере 21 909 840 (т.е. подрядчик сделает эти работы дешевле)", – рассказал политик Маси Найем.

Неравнодушные предприниматели успели уже перечислить около 15 млн гривен на противоаварийные работы в костеле, но львиная доля средств будет государственная.

Загорелся костел 3 сентября / Фото: Сегодня

Вышел соответствующий указ президента, который обязывает провести немедленные работы по восстановлению собора.

От огня пострадала внутренняя отделка Костела святого Николая, а также орган / Фото: Сегодня

Строительство костела началось в 1899 году.

Костел святого Николая поделили между собой Национальный дом органной и камерной музыки Украины, как помещение для концертов / Фото: Сегодня

Разработка и строительство здания проводились под руководством известного киевского архитектора Владислава Городецкого.

Министерство культуры спланировало до конца 2023 реализовать проект строительства в Киеве Дома музыки и переместить в него Национальный дом органной и камерной музыки Украины / Фото: Сегодня

В 1909 году костел был освящен. С 1980 года использовался как Дом органной и камерной музыки.

Что известно о пожаре

Вечером 3 сентября в Киеве вспыхнул пожар в костеле Святого Николая. Загорелась вторая (задняя) часть здания. Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что хотя очаг возгорания находился между первым и вторым этажами, пламя быстро распространилось на кровлю здания. Его удалось потушить в 22:41.

От огня пострадала внутренняя отделка Костела святого Николая, а также орган.

Храм был построен в 1899-1909 годах в неоготическом стиле киевским архитектором Владиславом Городецким. Костел святого Николая поделили между собой Национальный дом органной и камерной музыки Украины, как помещение для концертов, и приход святого Николая Римско-католической церкви в Украине проводит в ней богослужения для религиозной общины.

Киевская власть отказывалась передать помещение Римско-католической церкви полностью до решения вопроса о новом местоположении Органного зала. Помещение костела (по состоянию на конец 2009 года) находится в аварийном состоянии.

Министерство культуры спланировало до конца 2023 реализовать проект строительства в Киеве Дома музыки и переместить в него Национальный дом органной и камерной музыки Украины.

Читайте также: