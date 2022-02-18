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В Києві знову збій в роботі громадського транспорту – маршрути

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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18 лютого, 10:46
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Деякі тролейбуси та автобуси змінили напрямки курсування 18 лютого
В Києві стався збій у роботі транспорту.
В Києві стався збій у роботі транспорту. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Києві 18 лютого знову стався збій у роботі громадського транспорту. Змінений рух автобусів через проведення ярмарки.

Про це повідомили у пресслужбі "Київпастрансу".

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Тролейбуси № 50

Затримується рух тролейбусів № 50 бул. Перова – Авторинок з причини: пасажиру зле. На місце викликано МШД.

Автобуси № 7

Змінено рух автобусів № 7 Львівська пл. з причини проведення ярмарки.

  • Рух автобусів №7 організовано до пл. Перемоги

Автобуси № 37

Затримується рух автобусів № 37 по вул. Бударіна з причини ДТП. На місце викликано поліцію.

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Тролейбуси № 38

Затримується рух тролейбусів № 38 по вул. Мазепи,30 з причини ДТП. На місце викликано поліцію.

У Києві знову можуть ввести спецперепустки у транспорт

У разі введення в Україні тотального локдауну влада Києва планує ввести спецперепустки для проїзду в громадському транспорті. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Ми переводитимемо транспорт у спеціальний режим перевезень, у нас все готове", – заявив Поворозник.

Він додав, що метро в Києві працюватиме у попередньому режимі й закривати його у разі локдауну не планують.

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Поворозник сподівається, що обмежень на транспорті вдасться уникнути завдяки високому рівню вакцинації від коронавірусу в столиці.

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