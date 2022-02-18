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В Киеве снова сбой в работе общественного транспорта – маршруты

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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18 февраля, 10:46
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Некоторые троллейбусы и автобусы изменили направления курсирования 18 февраля
В Киеве произошел сбой в работе транспорта
В Киеве произошел сбой в работе транспорта / Фото: Коллаж: Сегодня

В Киеве 18 февраля снова произошел сбой в работе общественного транспорта. Изменено движение автобусов из-за проведения ярмарки.

Об этом сообщили в пресс-службе "Киевпасстранса".

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Троллейбусы №50

Задерживается движение троллейбусов №50 бул. Перова – Авторынок по причине: пассажиру плохо. На место вызвано МШД.

Автобусы №7

Изменено движение автобусов №7 Львовская пл. по причине проведения ярмарки.

  • Движение автобусов №7 организовано до пл. Победы.

Автобусы №37

Задерживается движение автобусов №37 по ул. Бударина по причине ДТП. На место вызвана полиция.

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Троллейбусы №38

Задерживается движение троллейбусов №38 по ул. Мазепы,30 по причине ДТП. На место вызвана полиция.

В Киеве снова могут ввести спецпропуска в транспорт

В случае введения в Украине тотального локдауна власти Киева планируют ввести спецпропуска для проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире телеканала "Украина 24".

"Мы будем переводить транспорт в специальный режим перевозок, у нас все готово", – заявил Поворозник.

Он добавил, что метро в Киеве будет работать в предыдущем режиме и закрывать его в случае локдауна не планируют.

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Поворозник надеется, что ограничений на транспорте удастся избежать благодаря высокому уровню вакцинации от коронавируса в столице.

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