В Киеве снова сбой в работе общественного транспорта – маршруты

В Киеве 18 февраля снова произошел сбой в работе общественного транспорта. Изменено движение автобусов из-за проведения ярмарки.
Об этом сообщили в пресс-службе "Киевпасстранса".
Троллейбусы №50
Задерживается движение троллейбусов №50 бул. Перова – Авторынок по причине: пассажиру плохо. На место вызвано МШД.
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Автобусы №7
Изменено движение автобусов №7 Львовская пл. по причине проведения ярмарки.
- Движение автобусов №7 организовано до пл. Победы.
Автобусы №37
Задерживается движение автобусов №37 по ул. Бударина по причине ДТП. На место вызвана полиция.
Троллейбусы №38
Задерживается движение троллейбусов №38 по ул. Мазепы,30 по причине ДТП. На место вызвана полиция.
В Киеве снова могут ввести спецпропуска в транспорт
В случае введения в Украине тотального локдауна власти Киева планируют ввести спецпропуска для проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник в эфире телеканала "Украина 24".
"Мы будем переводить транспорт в специальный режим перевозок, у нас все готово", – заявил Поворозник.
Он добавил, что метро в Киеве будет работать в предыдущем режиме и закрывать его в случае локдауна не планируют.
Поворозник надеется, что ограничений на транспорте удастся избежать благодаря высокому уровню вакцинации от коронавируса в столице.