В Києві вперше за 8 років війни залунають сирени: що треба знати

Перевірка сирени оповіщення населення планується після різдвяних свят

Вперше сирени увімкнуть на повну потужність. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві буде випробувана сирена оповіщення населення. Таке завдання надала міська влада столиці.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук.

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Коли в столиці почують сирени:

Перевірка планується після різдвяних свят;

За 10 днів до цього буде проводитись інформаційна політика , аби попередити людей про випробовувальні заходи: сирени, сповіщення на радіо та телебаченні, відпрацювання силовими підрозділами виконання їх завдань;

, аби людей про випробовувальні заходи: сирени, сповіщення на радіо та телебаченні, відпрацювання силовими підрозділами виконання їх завдань; Кінцева дата перевірки ще не визначена.

Особливості цієї перевірки

За словами Ткачука, технічні перевірки системи проводяться щотижня. Але зараз хочуть випробовувати весь комплекс дій.

"Ми повинні почути, що таке сирена. Ніхто з нас ніколи таке не чув. І ми повинні розуміти, що треба робити, коли почуємо сирени", – пояснив він.

На питання, чому перевірка проводиться лише на 8 році війни, Ткачук відповів: "рано чи пізно ми повинні були це зробити". Однак з жодними подіями він цю перевірку не пов'язав.

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