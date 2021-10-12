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У Києві за порушниками карантину будуть стежити камери? Ми перевірили чутки

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
12 жовтня, 20:44
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Про таке нововведення заговорили в Міністерстві охорони здоров'я
Людей намагаються змусити носити макси та дотримуватися дистанції/Колаж: Сьогодні
Людей намагаються змусити носити макси та дотримуватися дистанції/Колаж: Сьогодні

У листопаді в Києві з'являться перші камери відеоспостереження, які будуть контролювати дотримання громадянами масочного режиму і соціальної дистанції. Таку ідею озвучили в Міністерстві охорони здоров'я України.

Сайт "Сьогодні" поцікавився у першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника, наскільки ймовірно впровадити таку систему в столиці.

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Що кажуть в КМДА?

"У Києві достатньо камер відеоспостереження. Вони можуть фіксувати в масці людина гуляє по вулиці, або без неї. Це не є технічною проблемою. Інше питання, як покарати людину, яка порушує масочний режим в громадському місці. Це вже питання до співробітників Національної поліції", — повідомив сайту "Сьогодні" Микола Паворозник.

Невакцинованих не пускатимуть у транспорт

З 21 жовтня невакциновані від коронавірусу жителі Київської області не зможуть користуватися громадським транспортом. Кабмін передбачив посилення правил міжрегіональних перевезень в "жовтих", "помаранчевих" і "червоних" регіонах. Йдеться як про регулярні, так і про нерегулярні перевезення.

Нове правило не стосуватиметься лише дітей.

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