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У Києві завтра ввечері можуть закрити три станції метро: в чому причина

2 липня 2021 18:23

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Завтра на Спортивній площі пройде трансляція матчу чемпіонату Європи між збірними України та Англії

В роботі столичної підземки будуть зміни через гру. Фото: колаж "Сьогодні"

В роботі столичної підземки будуть зміни через гру. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві з 3 на 4 липня продовжать роботу метрополітену на годину. Це станеться у зв'язку з проведенням фестивалю футболу і трансляцією матчу чемпіонату Європи між збірними України та Англії на Спортивній площі.

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Про це повідомляє пресслужба столичної підземки в Facebook.

"Також після закінчення гри можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій "Олімпійська", "Палац спорту", "Площа Льва Толстого", – йдеться в повідомленні.

Відзначимо, що такий механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій.

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Раніше ми писали, що в поліції Києва прокоментували інформацію про нібито загибель доставщика їжі в столичному метрополітені.

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Також ми повідомляли, що в столиці на станції метро "Майдан Незалежності" людина впала на рейки.

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