У Києві завтра ввечері можуть закрити три станції метро: в чому причина

В роботі столичної підземки будуть зміни через гру. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві з 3 на 4 липня продовжать роботу метрополітену на годину. Це станеться у зв'язку з проведенням фестивалю футболу і трансляцією матчу чемпіонату Європи між збірними України та Англії на Спортивній площі.
Про це повідомляє пресслужба столичної підземки в Facebook.
"Також після закінчення гри можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій "Олімпійська", "Палац спорту", "Площа Льва Толстого", – йдеться в повідомленні.
Відзначимо, що такий механізм застосовується з міркувань безпеки, щоб уникнути масового скупчення пасажирів на платформах станцій.
Раніше ми писали, що в поліції Києва прокоментували інформацію про нібито загибель доставщика їжі в столичному метрополітені.
Також ми повідомляли, що в столиці на станції метро "Майдан Незалежності" людина впала на рейки.