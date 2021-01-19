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У київські пункти обігріву за допомогою звернулося 420 чоловік

19 січня, 11:42

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

10 пунктів працює в цілодобовому режимі

У Києві з настанням холодів заробили 33 пункти обігріву, 10 з них функціонують в цілодобовому режимі. За п'ять днів роботи пунктів туди звернулося 420 чоловік.

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Про це повідомляє прес-служба КМДА.

За прогнозом синоптиків, сьогодні, 19 січня, збережеться холодна погода: температура вночі 18-20, вдень 13-15 градусів морозу. Температура 20 січня вночі 15-20, вдень 6-11 градусів морозу; 21 січня очікується підвищення температури повітря: вночі 6-11 морозу, вдень від 3-2 градуси тепла.

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Нагадаємо, в деяких пунктах обігріву є банк одягу. Він створений на волонтерських засадах. Допомогти тим, хто в холодну погоду вимагає теплого одягу та взуття, може кожен небайдужий. Речі можна віднести до найближчого пункту обігріву.

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Раніше ми вже писали, що в Києві відкрили пункти обігріву, а також їх адреси.

Як повідомляли новини "Сьогодні", киянам дали рекомендації, як пережити сильні морози . Жителів столиці також попередили, чого у жодному разі не можна робити в сильний холод.

Відео: Сьогодні

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Київ погода прогноз погоди пункт обігріву

Джерело: Сьогодні

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