На Великій Васильківській у Києві утворилася величезна пробка – причина (відео)

У Києві вдень утворилася величезний затор в центрі міста. Рух зупинився вулицею Велика Васильківська.
Про це повідомляє Київ Оперативний у Telegram.
Відео з низкою авто опублікували очевидці. За даними онлайн-сервісу Google maps, вулиця Велика Васильківська заблокована.
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Пробки на дорогах спостерігаються та на сусідніх вулицях:
- Предслов'янській,
- Івана Федорова,
- Казимира Малевича,
- Діловій,
- Василя Тютюнника та ін.
У патрульній поліції Києва сайту "Сьогодні" пояснили, що конкретної причини утворення гігантської пробки на вулиці Великій Васильківській виявити не вдалося.
"Ймовірно, що спрацювало кілька чинників: ранкова година пік, скупчення автомобілів, плюс ранковий мітинг у центрі міста. У нас немає інформації про ДТП у районі Великої Васильківської", – повідомили у патрульній поліції Києва.
Антивакцинатори перекрили низку доріг – де пробки
Сьогодні також через мітинг антивакцинаторів перекрито такі місця:
- вул. Грушевського, 5 (біля стадіону "Динамо")
- пров. Кріпосний, 30/1 (біля Будинку офіцерів)
- перехрестя: вул. Московська, пров. Інженерний
- перехрестя: вул. Липська, вул. Інститутська (біля готелю "Національний")
- перехрестя: вул. Інститутська, вул. Ольгинська
- перехрестя: вул. Ольгинська, площа І. Франка
- перехрестя: вул. Лютеранська, вул. Круглоуніверситетська
- перехрестя: вул. Лютеранська, вул. Заньковецька
- вул. Паркова, 35.
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