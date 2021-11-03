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На Великій Васильківській у Києві утворилася величезна пробка – причина (відео)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
3 листопада, 12:56
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Сьогодні у місті проходить численний мітинг антивакцинаторів

У Києві вдень утворилася величезний затор в центрі міста. Рух зупинився вулицею Велика Васильківська.

Про це повідомляє Київ Оперативний у Telegram.

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Відео з низкою авто опублікували очевидці. За даними онлайн-сервісу Google maps, вулиця Велика Васильківська заблокована.

Дані онлайн-сервісу
Дані онлайн-сервісу / Фото: Google Maps

Пробки на дорогах спостерігаються та на сусідніх вулицях:

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  • Предслов'янській,
  • Івана Федорова,
  • Казимира Малевича,
  • Діловій,
  • Василя Тютюнника та ін.

У патрульній поліції Києва сайту "Сьогодні" пояснили, що конкретної причини утворення гігантської пробки на вулиці Великій Васильківській виявити не вдалося.

"Ймовірно, що спрацювало кілька чинників: ранкова година пік, скупчення автомобілів, плюс ранковий мітинг у центрі міста. У нас немає інформації про ДТП у районі Великої Васильківської", – повідомили у патрульній поліції Києва.

Антивакцинатори перекрили низку доріг – де пробки

Сьогодні також через мітинг антивакцинаторів перекрито такі місця:

  • вул. Грушевського, 5 (біля стадіону "Динамо")
  • пров. Кріпосний, 30/1 (біля Будинку офіцерів)
  • перехрестя: вул. Московська, пров. Інженерний
  • перехрестя: вул. Липська, вул. Інститутська (біля готелю "Національний")
  • перехрестя: вул. Інститутська, вул. Ольгинська
  • перехрестя: вул. Ольгинська, площа І. Франка
  • перехрестя: вул. Лютеранська, вул. Круглоуніверситетська
  • перехрестя: вул. Лютеранська, вул. Заньковецька
  • вул. Паркова, 35.

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