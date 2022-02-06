Відео дня. В "Укрзалізниці" показали, як встановлюють новий витяг на київському вокзалі

Встановлять новий витяг до 6 квітня 2022 року

Новий витяг прослужить 30 років / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві розпочали монтаж головного ескалатора країни на Центральному залізничному вокзалі. На початку лютого стартували роботи з встановлення каркасу нового витягу.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" .

Реклама

Що таке каркас ескалатора?

Витяг складається з елементів: сходи, перила, балюстрада і т.д. Так ось, через велику сукупну вагу всіх елементів вони монтуються поступово. Каркас – це певна точка опори для елементів підйомника.

Реклама

Як саме це відбувається

21 січня "Укрзалізниця" розпочала заміну головного ескалатора країни, що знаходиться у вестибюлі Центрального залізничного вокзалу у Києві. Старий витяг уже демонтований і відправлений на списання.

Нагадаємо, що встановлять новий витяг до 6 квітня 2022 року.

Реклама

Залізничні колії в Україні у критичному стані

"Укрзалізниця" має інвестувати у модернізацію залізничних колій, третина яких потребує ремонту, заявив народний депутат від "Батьківщини", член тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з УЗ Костянтин Бондарєв.

"Стан колій стрімко погіршується. За офіційними даними, з 2018 року по червень 2021 року протяжність колій, що потребують капітального ремонту та реконструкції, збільшилася на 1,5 тис. км, або на 15%. Таким чином, станом на перше півріччя поточного року , протяжність таких шляхів в Україні становила 11,6 тис. км, або третина з усіх існуючих. З них майже 3 тис. км вимагають негайної реконструкції, а 8,6 тис. км – капітального ремонту", – заявив він.

Народний депутат повідомив, що у 2020 році "Укрзалізниця" відремонтувала лише 47,8 км залізничних колій, а за перше півріччя 2021 року в Україні було капітально відремонтовано 30,6 км залізничних колій, що становить лише 0,3% від потреби.

Читайте також: