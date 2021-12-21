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Снігопад паралізував столицю. Через негоду в Київ не пускатимуть вантажівки

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
21 грудня, 15:27
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Рух транспорту буде обмежено на невизначений термін вже сьогодні ввечері
В Київ тимчасово заборонять в'їзд вантажівок.
В Київ тимчасово заборонять в'їзд вантажівок. / Фото: Колаж: Сьогодні

Через ускладнення погодніх умов у Київ сьогодні не пускатимуть вантажівки. Обмеження почне діяти ввечері 21 грудня.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

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На скільки заборонять в'їзд вантажівок

Обмеження діятиме до покращення погодних умов увечері із 17:00 до 22:00, а також із 07:00 до 10:00 уранці.

Це дозволить мінімізувати виникнення заторів на автошляхах та забезпечити рух снігоприбиральної техніки.

Про зняття обмеження буде повідомлено окремо.

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"Просимо водіїв великогабаритного транспорту врахувати цю інформацію та заздалегідь формувати свої маршрути", – йдеться в повідомленні.

Негода в Києві

Сніжити почало вчора ввечері. Від початку опадів у столиці до роботи задіяли близько 5000 працівників комунальних служб.

Також наслідки снігопаду долали понад 600 одиниць техніки.

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Поради водіям

Водіям нагадують, що у період погіршення погодних умов не можна залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг та узбіччях, аби не заважати працювати спецтехніці.

Автівки, які заважають прибиранню вулиць від снігу, евакуюють.

Раніше ми писали:

  • 20 грудня у Києві через снігопади деякі види транспорту у столиці зупинилися, тому люди вимушені були пересісти на метро, де утворилися величезні черги.
  • Через негоду в столиці різко підскочили ціни на таксі. Зокрема, ціна таксі з правого на лівий берег у популярних таксі-сервісах коливається від 490 до 850 гривень.

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