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Вперше від аварії. У Чорнобильській зоні можна орендувати приміщення

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
6 листопада, 07:00
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Торги відбудуться 19 листопада
Приміщення знаходиться на центральній вулиці міста / Колаж "Сьогодні"
Приміщення знаходиться на центральній вулиці міста / Колаж "Сьогодні"

У Чорнобильській зоні виставили на торги в оренду приміщення. Сталося це вперше з моменту аварії на Чорнобильській АЕС.

Про це повідомляє Фонд державного майна України.

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Подробиці

Торги зі стартовою ціною 4,2 тисячі гривень на місяць відбудуться 19 листопада. Переможець отримає у користування нерухомість загальною площею 82 м на центральній вулиці Чорнобиля.

"Новий орендар не має жодних обмежень щодо цільового призначення об'єкта, а також його суборенди", – затверджують фонд державного майна України.

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