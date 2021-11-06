Вперше від аварії. У Чорнобильській зоні можна орендувати приміщення

У Чорнобильській зоні виставили на торги в оренду приміщення. Сталося це вперше з моменту аварії на Чорнобильській АЕС.
Про це повідомляє Фонд державного майна України.
Подробиці
Торги зі стартовою ціною 4,2 тисячі гривень на місяць відбудуться 19 листопада. Переможець отримає у користування нерухомість загальною площею 82 м на центральній вулиці Чорнобиля.
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"Новий орендар не має жодних обмежень щодо цільового призначення об'єкта, а також його суборенди", – затверджують фонд державного майна України.
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