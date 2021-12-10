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Найяскравіше! У Києві вже прикрашають головну ялинку країни – репортаж (фото, відео)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач Київ Сьогодні Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
10 грудня, 16:03
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На Софійській площі вже відчувається аромат новорічної хвої

У Києві на Софійській площі почали прикрашати новорічними гірляндами головну ялинку країни. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", металевий стовбур уже вбрано в штучну хвою.

Робітники ще додають гілки у її нижній частині, щоб зробити новорічне дерево пишнішим. На площі з'явилося більше новорічних будиночків, а в повітрі відчувається аромат хвої, мабуть від справжніх ялинкових гілок, які привезли сюди як прикраси.

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На площі вже йдуть приготування
На площі вже йдуть приготування / Фото: Сьогодні

На ковзанці навколо Богдана Хмельницького вже біліє штучна крига.

Ковзанка буде навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому
Ковзанка буде навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому / Фото: Сьогодні

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Конструкцію ковзанки продовжують готувати до відкриття.

На Софийской площади появилась елка | Фото: Сьогодні
На Софийской площади появилась елка / Фото: Сьогодні
На Софийской площади появилась елка | Фото: Сьогодні
На Софийской площади появилась елка / Фото: Сьогодні
На Софийской площади появилась елка | Фото: Сьогодні
На Софийской площади появилась елка / Фото: Сьогодні
На Софийской площади появилась елка | Фото: Сьогодні
На Софийской площади появилась елка / Фото: Сьогодні
На Софийской площади появилась елка | Фото: Сьогодні
На Софийской площади появилась елка / Фото: Сьогодні
На Софийской площади появилась елка | Фото: Сьогодні
На Софийской площади появилась елка / Фото: Сьогодні
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"На площі вже встановлюють святкову ілюмінацію. Вона буде як на головній ялинці, так і на вхідних групах у новорічне містечко. Сьогодні ми почали оформляти вхідні групи хвоєю та прикрашати гірляндами ялинку. Довжина гірлянд на всій Софійській площі становитиме понад 50 кілометрів. Минулого року було до 30 кілометрів. Цього року все буде набагато яскравішим – 50 тисяч світлодіодних вогників", – розповів сайту "Сьогодні" президент Folk Ukraine, організатор новорічного свята на Софійській площі Ігор Добруцький.

Якими будуть іграшки?

До Києва вже привезли цілу фуру нових іграшок для головної ялинки країни.

"Цього року ми прикрасимо ялинку невеликими іграшками вітчизняного виробництва. Одна іграшка – вісім сантиметрів у діаметрі. Їх буде 20 тисяч, не менше. 75% – червоного кольору, та 25% – золотого", – каже Ігор Добруцький.

За словами Добруцького, іграшки будуть зроблені із пластику. Не варто переживати, що вони розіб'ються. На ялинці їх розмістять точково. Новорічне дерево буде ніби оповите бісером.

Прикраси не б'ються
Прикраси не б'ються / Фото: Сьогодні

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