Прикрашати доведеться довго. Як виглядають іграшки для головної ялинки країни (фото, відео)

У Києві продовжується монтаж головної ялинки країни на Софійській площі. Туди вже завезли фуру новорічних іграшок, якими прикрасять ялинку. Наразі робітники готують металевий стовбур дерева для прикрашання штучною хвоєю.
Прикраси для новорічного дерева знаходяться у секретному місці, подивитися на них дозволили лише сайту "Сьогодні".
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Цього року ялинку прикрасять абсолютно новими іграшками. Вони мають дві особливості – їх виготовили на українському підприємстві, і вони не б'ються.
Нам дозволили відкрити два ящики з іграшками золотого та червоного кольорів. Саме ці два кольори будуть цього року на головній ялинці, як символи Різдва.
Прикраси справді не б'ються. Їх діаметр 8 та 10 мм.
Прикрашатимуть ялинку ними після того, як її "одягнуть" у штучну хвою. Через те, що іграшки маленькі, процес прикрашання займе більше часу, ніж зазвичай. Загалом на ялинці розмістять 10-15 тисяч іграшок. Ними також прикрасять елементи новорічного містечка на Софійській площі.
Коли запалять ялинку
Відкриття та запалення святкових вогнів заплановано, як завжди, на 19 грудня.
Також на Софійській площі продовжується монтаж ковзанки довкола пам'ятника Богдану Хмельницькому. Він, до речі, буде безкоштовним для дітей. Робітники кажуть, що поки що ковзанка на початковій стадії готовності. Вони тільки зробили основу його розміщення.
Як пояснили організатори новорічного свята на Софійській площі, цього року послідовність робіт змінили. Спочатку зроблять ковзанку, облаштують новорічне містечко та в останню чергу встановлять та прикрасять ялинку. Робиться це, щоб встановити гігантський купол із гірлянд над Софійською площею.
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