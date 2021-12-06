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Прикрашати доведеться довго. Як виглядають іграшки для головної ялинки країни (фото, відео)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
6 грудня, 19:00
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До столиці вже привезли новорічні іграшки для головної ялинки України – цього року вони будуть незвичайними
До Києва привезли іграшки для новорічної ялинки
До Києва привезли іграшки для новорічної ялинки / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві продовжується монтаж головної ялинки країни на Софійській площі. Туди вже завезли фуру новорічних іграшок, якими прикрасять ялинку. Наразі робітники готують металевий стовбур дерева для прикрашання штучною хвоєю.

Прикраси для новорічного дерева знаходяться у секретному місці, подивитися на них дозволили лише сайту "Сьогодні".

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Цього року ялинку прикрасять абсолютно новими іграшками. Вони мають дві особливості – їх виготовили на українському підприємстві, і вони не б'ються.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Нам дозволили відкрити два ящики з іграшками золотого та червоного кольорів. Саме ці два кольори будуть цього року на головній ялинці, як символи Різдва.

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Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Прикраси справді не б'ються. Їх діаметр 8 та 10 мм.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Прикрашатимуть ялинку ними після того, як її "одягнуть" у штучну хвою. Через те, що іграшки маленькі, процес прикрашання займе більше часу, ніж зазвичай. Загалом на ялинці розмістять 10-15 тисяч іграшок. Ними також прикрасять елементи новорічного містечка на Софійській площі.

Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні"

Коли запалять ялинку

Відкриття та запалення святкових вогнів заплановано, як завжди, на 19 грудня.

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Також на Софійській площі продовжується монтаж ковзанки довкола пам'ятника Богдану Хмельницькому. Він, до речі, буде безкоштовним для дітей. Робітники кажуть, що поки що ковзанка на початковій стадії готовності. Вони тільки зробили основу його розміщення.

Як пояснили організатори новорічного свята на Софійській площі, цього року послідовність робіт змінили. Спочатку зроблять ковзанку, облаштують новорічне містечко та в останню чергу встановлять та прикрасять ялинку. Робиться це, щоб встановити гігантський купол із гірлянд над Софійською площею.

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