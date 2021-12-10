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Ярче всех! В Киеве уже украшают главную елку страны – репортаж (фото, видео)

Александр Марущак Александр Марущак Ведущий обозреватель Киев Сегодня Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
10 декабря, 16:03
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На Софийской площади уже ощущается аромат новогодней хвои

В Киеве на Софийской площади начали украшать новогодними гирляндами главную елку страны. Как сообщает корреспондент "Сегодня", металлический ствол уже нарядили в искусственную хвою.

Рабочие еще добавляют ветки в ее нижней части, чтобы сделать новогоднее дерево пышнее. На площади появилось больше новогодних домиков, а в воздухе ощущается аромат хвои, видимо от настоящих елочных веток, которые привезли сюда в качестве украшений.

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На площади уже вовсю идут приготовления
На площади уже вовсю идут приготовления / Фото: Сегодня

На катке вокруг Богдана Хмельницкого уже белеет искусственный лед.

Каток будет вокруг памятника Богдану Хмельницкого
Каток будет вокруг памятника Богдану Хмельницкого / Фото: Сегодня

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Конструкцию катка продолжают готовить к открытию.

На Софийской площади появилась елка | Фото: Сегодня
На Софийской площади появилась елка / Фото: Сегодня
На Софийской площади появилась елка | Фото: Сегодня
На Софийской площади появилась елка / Фото: Сегодня
На Софийской площади появилась елка | Фото: Сегодня
На Софийской площади появилась елка / Фото: Сегодня
На Софийской площади появилась елка | Фото: Сегодня
На Софийской площади появилась елка / Фото: Сегодня
На Софийской площади появилась елка | Фото: Сегодня
На Софийской площади появилась елка / Фото: Сегодня
На Софийской площади появилась елка | Фото: Сегодня
На Софийской площади появилась елка / Фото: Сегодня
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"На площади уже устанавливают праздничную иллюминацию. Она будет как на главной елке, так и на входных группах в новогодний городок. Сегодня мы начали оформлять входные группы хвоей и украшать гирляндами елку. Длина гирлянд на всей Софийской площади составит более 50 километров. В прошлом году было до 30 километров. В этом году все будет намного ярче – 50 тысяч светодиодных огоньков", – рассказал сайту "Сегодня" президент Folk Ukraine, организатор новогоднего праздника на Софийской площади Игорь Добруцкий.

Какими будут игрушки?

В Киев уже привезли целую фуруновых игрушек для главной елки страны.

"В этом году мы украсим елку небольшими игрушками отечественного производства. Одна игрушка – восемь сантиметров в диаметре. Их будет 20 тысяч, не меньше. 75% – красного цвета, и 25% – золотого", – говорит Игорь Добруцкий.

По словам Добруцкого, игрушки будут сделаны из пластика. Не стоит переживать, что они разобьются. На елке их разместят точечно. Новогоднее дерево будет словно окутано бисером.

Украшения не бьются
Украшения не бьются / Фото: Сегодня

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