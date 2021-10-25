За парти – без зброї: на входах в школи Києва встановлять металодетектори

У школах Києва встановлять металодетектори. Спочатку це буде пілотний проект у кількох навчальних закладах, а вже через кілька років такі пристрої можуть з'явитися на входах до усіх шкіл.
Про це повідомляє прокуратура міста Києва.
Для чого перевіряти школярів
З такою ініціативою звернулася прокуратура до Київради. Правоохорнці переконані – подібні заходи попередять можливі кримінальні правопорушення, вчинені дітьми та стосовно них.
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Металодетектори допоможуть запобігти пронесенню в школи зброї – а саме набоїв гладкоствольної і нарізної зброї або ж холодної зброї.
Коли встановлять
Прокуратура попросила міську владу закупити та встановити металодетектори. Депутати Київради ініціативу підтримали та надали відповідні доручення.
Далі будуть визначені критерії вибору шкіл для впровадження пілотного проекту. Після чого детектори встановлять.
"Якщо ініціатива доведе ефективність та буде позитивно сприйнята батьками, вчителями та дітьми, Київрада розгляне питання її можливої імплементації в усіх навчальних закладах столиці", – додали у прокуратурі.
Канікули у школах Києва
У столиці можуть продовжити шкільні канікули на два тижні. Але також влада розглядає введення дистанційного навчання.
"Щодо другого тижня буде прийнято додаткове рішення: або продовження осінніх канікул, або дистанційне навчання", – йдеться в повідомленні.
Водночас дитячі садки в "червоній зоні" працюватимуть за умови 100% вакцинації всього персоналу.
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