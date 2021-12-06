Залишилось ще трохи! У Києві майже встановили головну ялинку країни (фото, відео)

Цього року відкриття головної ялинки країни відбудеться у День св. Миколая, 19 грудня, на Софійській площі

На Софійську площу завезли гору штучних гілок / Фото: Колаж: Сьогодні

На Софійській площі продовжується монтаж головної ялинки країни. Зазначимо, що в основу ялинки заклали бетонні блоки вагою понад 100 тонн. Їх встановлювали за допомогою автокрану.

Про це пише сайт "Сьогодні".

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Ялинку продовжують монтувати. Робітники встановлюють "скелет" труби, який триматиме гілки.

Нагадаємо, що довкола основи для ялинки встановили 13 чорних тумб. Там встановлять конструкції для кріплення гірлянд.

Також на Софійській площі продовжується монтаж новорічної ковзанки навколо пам'ятника Богдану Хмельницькому.

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Робітники встановлюють конструкції, які будуть входом до новорічного містечка на Софійській площі. Також сюди вже завезли перші новорічні будиночки, в яких продаватимуть сувеніри.

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Як святкували Новий рік останні 4 роки біля головної ялинки

2020. Перші святкування у нових умовах, але від цього не менш очікувані! Головну ялинку країни запалював Віталій Кличко разом із Святим Миколаєм.

Перші святкування у нових умовах, але від цього не менш очікувані! Головну ялинку країни запалював Віталій Кличко разом із Святим Миколаєм. 2019. Тематикою цього року була казка про Лускунчика, а святкування були справді по-особливому казковими.

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Ми разом запалювали на концертах, каталися на "Полярному Експресі" та передавали близьким вітання на великому екрані Софійської площі. 2017. "НеоРік", в якому ми насолоджувалися незвичайним парком крижаних скульптур, казковим амфітеатром під "зоряним небом" і, звичайно ж, нашою прикрашеною красунею-ялинкою.

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