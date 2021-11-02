Приватна земля. Чому Деміївський ринок у Києві хочуть забудувати висотками

Згідно з планом власників, на місці ринку з'явиться 85-метрова будівля із торговим центром

У Києві зносять Деміївський ринок / Фото: Колаж: Сьогодні

Кияни продовжують обговорювати в соціальних мережах закриття Деміївського ринку. За заявою адміністрації ринку, з 1 листопада він припинив роботу.

Про це пише сайт "Сьогодні".

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Кияни розділилися на два табори. Одні вважають, що у такому вигляді ринок не потрібний – там багато кіосків і панує антисанітарія. Інші вважають, що ринок був місцем, де можна було придбати якісні продукти, а черговий торговий центр, та ще й хмарочос поруч із бібліотекою імені Вернадського, тут не потрібен.

У КМДА кажуть, що в курсі закриття та подальшої забудови Деміївського ринку.

"Це приватний ринок. Він ніколи не був на балансі міста. Власники оформили дозвільні документи та ухвалили рішення про його забудову. Наскільки ми знаємо, там планується житлова та комерційна забудова. Про поверховість нам поки що нічого невідомо. Власники ринку поки не показали проєкт забудови цієї території", – повідомили у КМДА.

Відомо, що під мерію приходили з пікетом незадоволені майбутнім будівництвом на місці Деміївського ринку, але акції протесту були нечисленними.

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У Києві зносять Деміївський ринок

Забудовник отримав від Департаменту містобудування та архітектури КМДА усі необхідні документи для проведення робіт. Забудова ринку передбачена на трьох комунальних ділянках загальною площею 1,17 га. На його місці хочуть звести 85-метрову будівлю.

Забудовник

Забудовником є компанія ТОВ "Манхеттен Інвест", якій Департамент містобудування та архітектури КМДА видав усі необхідні для реконструкції нежитлових приміщень документи (містобудівні умови та обмеження – ГУО).

Забудову ринку "Деміївський" заплановано на трьох комунальних ділянках загальною площею 1,17 га, їх "Манхеттен Інвест" отримав в оренду 1 березня 2018 року на підставі рішення Київради.

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