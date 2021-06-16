Що залишиться від Хрещатика? У Києві хочуть реанімувати будівництво хмарочоса висотою в 160 метрів

Стежка Хо Ши Міна в центрі Києва, стіна Цоя та 140 років історії – чим примітна будівля, яку хочуть пустити під знесення

/ Фото: Сьогодні

Київські активісти б'ють на сполох: загроза знесення знову нависла над старовинним будинком в самому центрі Києва. Йдеться про будинок на Грушевського, 4-б, на непарній частині Хрещатика. За інформацією активістів, власники будівлі хочуть реанімувати проєкт будівництва на його місці хмарочоса висотою в 160 метрів, на 48 поверхів.

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У травні цього року Київрада погодила на земельній комісії питання про передачу компанії ТОВ "Грааль" земельної ділянки під цим будинком.

Хмарочос намагаються тут звести з 2003 року, коли мером Києва був Олександр Омельченко. Тоді компанія "Грааль" виграла інвестиційний конкурс та отримала добро на будівництво експериментального готельно-офісного будинку висотою в 160 метрів. За всі ці роки компанії вдалося знести сусідню будівлю на Хрещатику, 5, де розташовувався ресторан "Столичний".

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Проєкт величезного висотного будинку в 48 поверхів жорстко розкритикували кияни та активісти. І ось, через багато років, представники компанії знову заговорили про активізацію робіт в центрі Києва – вони намагаються отримати у власність землю під будівлею на Грушевського, 4-б.

ЧИМ ПРИМІТНИЙ ДІМ

Дому на Грушевського, 4-б, – майже 140 років. Триповерхова будівля була зведена в 1883 році. Активісти стверджують, що будинок побудований за проєктом відомого архітектора Володимира Ніколаєва, за участю ще чотирьох київських зодчих.

Будинок належав родині швейцарських підданих Бонадурер, які займалися облаштуванням водопроводів, каналізації, парового і водяного опалення в Києві.

Будинок має унікальну архітектуру. Особливо примітний місток на його задньому дворі. Він з'єднує його зі схилом, де розташований Міжнародний центр культури і мистецтв – Жовтневий палац.

У дворі будинку проходила так звана Стежка "Хо Ши Міна". Так кияни нарекли звивисту стежку, якою можна було пройти від верхнього виходу зі станції метро "Хрещатик", повз будівлю Жовтневого палацу, спуститися в затишний дворик-колодязь і вийти дворами на вулицю Грушевського перед стадіоном "Динамо". Така собі "партизанська стежка" в центрі Києва. Зараз стежкою "Хо Ши Міна" пройти неможливо, вона перегороджена парканом, саме в районі будинку на Грушевського, 4-б.

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На стіні цього будинку був намальований портрет легендарного співака й актора – Віктора Цоя, з цитатами з його пісень.

Будівля на Грушевського, 4-б, пустує вже багато років. Двір полюбила київська молодь, тут проходили різні культурні заходи, влаштовувалися сквоти.

Дім пережив дві великих пожежі в 2014 і 2019 роках.

СЛІД ТАБАЧНИКА

У травні цього року земельна комісія Київради погодила проєкт рішення про передачу ТОВ "Грааль" земельної ділянки на вул. Грушевського, 4-б для будівництва.

"Вже багато років ця компанія, кінцевим бенефіціаром якої вважають колишнього міністра освіти Дмитра Табачника, домагається цієї ділянки. В її планах було побудувати тут найвищий в Києві й Україні хмарочос заввишки 160 метрів на 48 поверхів. Однак після 2014 року вони притихли", – написав на своїй сторінці у Facebook києвознавець Антон Короб.

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На його думку, компанія збирається знищити останні історичні будівлі Хрещатика, розташовані за готелем "Дніпро", де ще збереглася довоєнна забудова головної вулиці Києва.

Про унікальність будівлі говорить також ексдепутат Київради Олена Терещенко.

"Будинок має дуже велику цінність, як приклад ранньої забудови вулиці Грушевського біля вулиці Хрещатик, яка майже не збереглася, він має унікальний внутрішній дворик. Завдяки системі сходів будинок є своєрідною сполучною ланкою між вулицями Грушевського, Хрещатиком і горою, на якій стоїть колишній Інститут шляхетних дівчат. Також цей будинок є прикладом багатоетапної дореволюційної забудови Києва: проєкт належить відомому київському архітекторові Миколаєву. Але в формуванні сучасного обсягу будівлі брали участь також інші київські архітектори", – пише Олена Терещенко на своїй сторінці у Facebook.

ФОНОВА ЗАБУДОВА?

Чиновники КМДА запевняють, що зводити будівлю в 160 метрів в районі Хрещатика неприпустимо, та водночас визнають – старовинний будинок, дійсно позбавили охоронного статусу за рішенням суду.

"Будинок на Грушевського, 4-б отримав статус пам'ятника архітектури, але власники подали позов до суду. Було виявлено, що охоронний статус будинок одержав з порушенням процедури. Міністерство культури виконало рішення суду і виключило цей будинок з реєстру пам'ятників. Український державний інститут культурного спадку підготував висновок, в якому сказано: житловий будинок по вулиці Грушевського, 4-б може бути віднесений до фонової забудови вулиці Грушевського і є рядовим об'єктом історичної забудови, який не має історичної та культурної цінності", – розповів сайту "Сьогодні" Олександр Никоряк, директор департаменту культурної спадщини КМДА.

На жаль, тепер будівля не є пам'ятником архітектури. Експерти, які готували висновок не знайшли ні відомих людей, які могли проживати в цьому будинку, ні іменитого архітектора, який брав участь в будівництві цього об'єкту.

ПІДУТЬ ДО ПРОКУРАТУРИ

Водночас київські активісти наполягають, що знесення будинку на вулиці Грушевського, 4-б неприпустимий, а сама будівля має бути збережена й відреставрована.

"Ми будемо відстоювати цю будівлю. Громадськість Києва категорично проти будь-якого будівництва на цьому місці. Його необхідно зберегти, як зразок довоєнної архітектури Хрещатика. Сподіваємося в цьому питанні більш детально розберуться депутати Київради і представники Міністерства культури України. Поява висотки в цьому місці суперечить усім нормам законодавства. Навіть якщо суд зняв охоронний статус з цього об'єкта, то це ще ні про що не говорить! Ми будемо домагатися присвоєння будівлі охоронного статусу. Будемо працювати в юридичній площині, а також звертатися до прокуратури Києва", – каже Олена Терещенко, ексдепутат Київради.

Раніше ми повідомляли, що міністерство культури пропонує зменшити штраф за руйнування історичних пам'яток з максимального в розмірі 170 тис. грн до 20,4 тис. грн. КМДА вимагає зняти цей законопроєкт з розгляду, оскільки він не спрямований на захист об'єктів культурної спадщини.