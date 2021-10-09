Злякалися локдауну. У Києві замовили більше 600 тис. спецперепусток

Електронна система замовлення спецперепусток в громадський транспорт працює більше 2 місяців

Кияни замовили більше 600 тисяч спецперепусток / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві компанії замовили для своїх працівників більше 600 000 спецперепусток в громадський транспорт на випадок локдауну.

Про це пише Департамент інформаційно-комунікаційних технологій КМДА.

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"Наше головне завдання – забезпечити проїзд людей, без яких місто перестане функціонувати", – розповіли в Департаменті.

Всього в системі зареєструвалися 9187 компаній. З них 8 090 подали заявки для своїх працівників. Тільки за вересень замовили 255 863 спецперепусток. За весь час було замовлено 612 705 спецперепусток.

Як можна замовити спецперепустку

Авторизуватися в системі за допомогою кліків; Реклама

Заповнити електронну форму заявки;

У разі отримання позитивного рішення про надання спецперепусток – ввести повний список співробітників, вказати дані і номер транспортної картки Київ Цифровий кожного працівника;

Інформацію про підтвердження або відмову у видачі спецперепусток кожного співробітника отримати в системі.

У КМДА додали, що вводити обмеження на транспорт місто буде тільки в крайньому випадку.

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В Україні знову можуть ввести жорсткий локдаун

Як розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін, у Міністерстві охорони здоров'я очікують пікові навантаження на систему від середини листопада до середини грудня.

За словами Кузіна, нині в країні розгорнута мережа "першої хвилі" лікарень для інфікованих коронавірусом, де майже 98% ліжок мають підведений кисень.

"Зараз 44 тисячі ліжок у "першій хвилі". Додатково можемо розгорнути до 70 000 ліжок. У кожній області є резервні лікарні – одна, дві, навіть три, які працюватимуть у гіршому разі", – розповів Ігор Кузін.

Що буде з карантином у столиці?

Оскільки в Україні та Києві погіршується ситуація через коронавірус, столична влада вже розробляє алгоритм подальшого суворішання правил. Чиновники враховують досвід інших країн.

"Наприклад, коли тільки за наявності QR-коду про вакцинацію людина зможе бути присутньою на масових заходах, ходити в кафе і ресторани, в місця, де є ймовірність близького контакту з великою кількістю людей і поширення інфекції", – розповів мер Києва Віталій Кличко.

Крім того, нові обмеження можуть стосуватися і проїзду в громадському транспорті. За дотриманням правил стежитиме поліція з "Муніципальною вартою", а також співробітники комунальних підприємств.

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