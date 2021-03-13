Кличко з гранатою і кулеметом: мерію Києва вивезли на стрільби (фото)

Мер Києва Віталій Кличко пройшов військовий інструктаж, організований для керівництва столиці в навчальному центрі "Десна".

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Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Керівництво міста відповідальне за безпеку в столиці. І має бути готове до будь-яких подій", – заявив київський міський голова.

Фото: Кличко – мер/Facebook

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У навчаннях, крім Кличка, брали участь заступники голови КМДА та голови районів Києва. Крім власне інструктажу, вони ознайомилися з тим, як діють окремі військові підрозділи, пройшли бойову підготовку, брали участь у стрільбах.

Фото: Кличко – мер/Facebook

А військовий комісар столиці Сергій Клявлін вказав на досить високий рівень підготовки більшості учасників навчань.

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"Багато з нас служили в армії, але навички треба вдосконалювати", – закликав Віталій Кличко.

Фото: Кличко – мер/Facebook

Він зазначив, що такі навчання проводитимуться для керівництва міста регулярно.

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Фото: Кличко – мер/Facebook

Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко розповів, чи загрожує Києву новий локдаун.

Також ми писали, що мер занурився в ополонку в затоці біля парку "Дружби Народів" у Деснянському районі.

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