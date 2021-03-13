Кличко з гранатою і кулеметом: мерію Києва вивезли на стрільби (фото)

Мер Києва Віталій Кличко пройшов військовий інструктаж, організований для керівництва столиці в навчальному центрі "Десна".
Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.
"Керівництво міста відповідальне за безпеку в столиці. І має бути готове до будь-яких подій", – заявив київський міський голова.
У навчаннях, крім Кличка, брали участь заступники голови КМДА та голови районів Києва. Крім власне інструктажу, вони ознайомилися з тим, як діють окремі військові підрозділи, пройшли бойову підготовку, брали участь у стрільбах.
А військовий комісар столиці Сергій Клявлін вказав на досить високий рівень підготовки більшості учасників навчань.
"Багато з нас служили в армії, але навички треба вдосконалювати", – закликав Віталій Кличко.
Він зазначив, що такі навчання проводитимуться для керівництва міста регулярно.
Нагадаємо, раніше мер Києва Віталій Кличко розповів, чи загрожує Києву новий локдаун.
Також ми писали, що мер занурився в ополонку в затоці біля парку "Дружби Народів" у Деснянському районі.
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