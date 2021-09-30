Кличко звільнив відповідального за Генплан – тягне підготовку вже три роки

Мер Києва Віталій Кличко звільнив керівника КО "Інститут Генплану Києва" Сергія Броневицького. Таке рішення прийняв через затягування подачі проекту Генплану на обговорення громадськості і розгляд Київрадою.
Про це мер заявив під час засідання колегії КМДА.
Кличко доручив якнайшвидше доопрацювати документ і підготувати його до громадських слухань.
"Я пам'ятаю, як в 2019 році ви (Броневицький, – Ред.) публічно обіцяли якнайшвидшу підготовку проекту Генерального плану до громадських слухань і обговорення. Ми тоді презентували основні положення документу на міжнародній конференції. Минулого року були поважні причини – локдаун, карантин. Вже завершується 2021 рік. І знову чуємо обіцянки", – сказав він.
Роботу над генпланом Кличко доручив головному архітектору Києва Олександру Свистунову і заступнику голови КМДА Петру Оленичу. За його словами, зараз фахівці завершують актуалізацію проекту Генерального плану міста Києва.
Що вже зробили по Генплану:
- Розділ, що стосується збереження і охорони історико-культурної спадщини погоджено Міністерством культури.
- Матеріали проекту Генплану направлені до Міністерства розвитку громад і територій України.
- Почали вирішувати питання територій спільних інтересів з органами місцевого самоврядування, які представляють інтереси суміжних територіальних громад.
"Ми повинні ухвалити Генплан в інтересах міста та його мешканців, а не в інтересах забудовників. Генеральний план створюється не на рік чи два. Це – глобальне бачення реалізації основних напрямків стратегії розвитку міста. Проект того, яким ми бачимо в подальшому розвиток Києва", – підкреслив Кличко.
Що передбачено в проекті Генплану:
- припинення хаотичної забудови столиці;
- обмеження висотності забудови в історичному центрі;
- контроль за комплексністю забудови;
- будівництво станцій метрополітену на Виноградар;
- запуск метро на Троєщину;
- будівництво вокзалу на Видубичах;
- будівництво перехоплюючих паркінгів біля транспортних розв'язок – біля станцій метро і на в'їздах у місто.