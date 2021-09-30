Кличко звільнив відповідального за Генплан – тягне підготовку вже три роки

Після звільнення Броневицького над Генпланом будуть працювати головний архітектор Києва Олександр Свистунов і заступник голови КМДА Петро Оленич

Кличко звільнив Броневицького за затягування підготовки Генплану / Фото: Колаж: Сьогодні

Мер Києва Віталій Кличко звільнив керівника КО "Інститут Генплану Києва" Сергія Броневицького. Таке рішення прийняв через затягування подачі проекту Генплану на обговорення громадськості і розгляд Київрадою.

Про це мер заявив під час засідання колегії КМДА.

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Кличко доручив якнайшвидше доопрацювати документ і підготувати його до громадських слухань.

"Я пам'ятаю, як в 2019 році ви (Броневицький, – Ред.) публічно обіцяли якнайшвидшу підготовку проекту Генерального плану до громадських слухань і обговорення. Ми тоді презентували основні положення документу на міжнародній конференції. Минулого року були поважні причини – локдаун, карантин. Вже завершується 2021 рік. І знову чуємо обіцянки", – сказав він.

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Роботу над генпланом Кличко доручив головному архітектору Києва Олександру Свистунову і заступнику голови КМДА Петру Оленичу. За його словами, зараз фахівці завершують актуалізацію проекту Генерального плану міста Києва.

Що вже зробили по Генплану:

Розділ, що стосується збереження і охорони історико-культурної спадщини погоджено Міністерством культури.

Матеріали проекту Генплану направлені до Міністерства розвитку громад і територій України.

Почали вирішувати питання територій спільних інтересів з органами місцевого самоврядування, які представляють інтереси суміжних територіальних громад.

"Ми повинні ухвалити Генплан в інтересах міста та його мешканців, а не в інтересах забудовників. Генеральний план створюється не на рік чи два. Це – глобальне бачення реалізації основних напрямків стратегії розвитку міста. Проект того, яким ми бачимо в подальшому розвиток Києва", – підкреслив Кличко.

Що передбачено в проекті Генплану: