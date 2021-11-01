"Червона зона" у Києві: коли діти повернуться до школи

З 1 листопада у Києві всі школи перевели на дистанційне навчання через червону зону адаптивного карантину

У Києві ввели "червону зону" карантину / Фото: Колаж: Сьогодні

Школи Києва можуть перейти на очне навчання у разі, коли стабілізуються чи зменшаться показники захворюваності COVID-19.

Про це сказав голова Держспоживслужби у Києві Олег Рубан в ефірі "Україна 24".

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"З метою зниження зростання захворюваності саме обмеження спілкування даного колективу дітей з дорослими, а це майже 30% – понад 900 тисяч людей (учні та педагоги) – дозволить знизити поширення епідемії у Києві. Тому цього тижня спостерігатимемо за показниками, а далі вже будуть приймати рішення про можливий перехід на звичайне очне навчання" – сказав Рубан.

Рішення зі шкіл прийматиметься міською комісією ТЕБ та НС.

"Теоретично можна це запропонувати, коли показники стабілізуються чи знижуватимуться, але сьогодні таких показників немає" , – додав Рубан.

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Список нових обмежень у столиці

Працювати бізнеси (кафе, ТРЦ, спортзали тощо), ЦНАПи та інші організації зможуть за наявності повністю вакцинованого персоналу . Відвідувати такі місця зможуть також лише вакциновані люди та ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест.

. Відвідувати такі місця зможуть також лише вакциновані люди та ті, хто має діючий негативний ПЛР-тест. З 1 листопада навчальний процес у школах відновиться у дистанційному режимі з 1 по 11 клас. У такому режимі школи працюватимуть до покращення епідситуації.

Діти та підлітки відвідують ТРЦ лише з батьками – які щеплені чи мають негативний ПЛР-тест.

Дитячі садки працюватимуть за умови 100% вакцинації всього персоналу.

Громадський транспорт працюватиме. Пасажири повинні мати COVID-сертифікат або негативний ПЛР-тест. Перевірки будуть не на вході в транспорт, а окремими поліцейськими групами у вибіркових пасажирів.

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