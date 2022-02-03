Київ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
Олімпіада 2022 Олімпіада 2022 🇹🇷 Ердоган у Києві 📲 Технології, що змінюють життя ⛔ ДТП із Трухіним
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Києва Влада Києва

Відповідь Кличка Банковій? Як мер хоче повернути собі владу над головами РДА

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 лютого, 19:25
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Конфлікт виник на тлі звільнення Кабміном трьох голів райдержадміністрацій Києва
Віталій Кличко виступив за поновлення роботи райрад.
Віталій Кличко виступив за поновлення роботи райрад. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві збираються відродити райради, скасовані у 2010 році. Для цього на сесії Київради депутати створили підготовчу групу, яка займеться визначенням чисельності та повноваженнями районних рад. Таке рішення підтримали 100 депутатів Київради.

Чому хочуть відродити райради?

Їхнє "воскресіння" – це, очевидно, відповідь команди мера Києва на дії Банкової. Нагадаємо, нещодавно Кабмін вніс зміни до порядку призначення та звільнення голів райдержадміністрацій Києва, фактично відсторонивши від процесу мера столиці, як людину, яка має подавати керівників районів.
Після цього було звільнено трьох керівників столичних районів.

Реклама

"Президент підписав звільнення трьох керівників районних адміністрацій. Ці дії ведуть до прямої узурпації влади, тому що центральна влада бере на себе повноваження місцевої громади. Узурпація за своєю ухвалою – це захоплення влади без законного права", – вважає депутат Київради Дмитро Білоцерковець.

Перший крок до райрад

Засідання 3 лютого. Фото: Київрада

Сьогодні на сесії Київради депутати зробили перший крок для відродження райрад – створивши підготовчу групу, яка до кінця березня напрацьовуватиме пропозиції до проектів рішень про утворення районних рад у Києві, визначення їх чисельності та чисельності їх апарату, а також визначатиме обсяг повноважень цих порад.

Реклама

Природно, що райради підпорядковуватимуться меру, а не призначатимуться з Банкової чи за рішенням Кабміну.

"Буде враховано думку депутатів, службовців, експертів та представників громадськості щодо створення ефективних органів місцевого самоврядування в районах. Згодом буде сформовано проект рішення та винесено на розгляд профільних постійних комісій міськради", – зазначив секретар Київради Володимир Бондаренко.

Коли будуть вибори?

Володимир Бондаренко підтвердив, що за попереднім таймінгом восени 2022 року мають відбутися демократичні вибори до районних рад з дотриманням основних принципів Європейської хартії місцевого самоврядування.

Також депутати Київради вирішили, що на перехідний період – до виборів – повноваження самоврядування у районах виконуватимуть структурні підрозділи міського виконавчого органу. Київрада проголосувала і за створення таких підрозділів.

Реклама

Що каже Кличко

За словами мера столиці, ця модель законна та конституційна, і працює у більшості обласних центрів України, де є райони.

"Центральна влада намагається позбавити місцеву владу повноважень – при цьому перекладаючи на неї відповідальність за багато питань, які мають вирішуватись спільно. Мер відповідає за все, і від нього кияни вимагають результатів роботи. Тому голови десяти великих районів столиці мають підпорядковуватися меру. Він має подавати на затвердження кандидатуру керівників районів. А вийшло так, що без погодження з мером глав районів звільнили, без погодження – призначили. І вони за тиждень навіть не прийшли, щоб обговорити свою подальшу роботу. Тому що їхній керівник – не міський голова", – зазначив мер Києва Віталій Кличко.

Думка політолога

Втім, політологи вважають, що ухвалити рішення щодо відродження райрад можна лише на законодавчому рівні.

"Прийняти рішення про відновлення райрад можна лише на законодавчому рівні. Призначити будь-які місцеві вибори може лише Верховна Рада України, а не Київрада", – каже політолог Володимир Фесенко.

Раніше ми писали:

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram Пiдпишись на RSS-канал
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Нова смерть в армії. У Миколаєві знайшли мертвим військового Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Відповідь Кличка Банковій? Як мер хоче повернути собі владу над головами РДА Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко До Чорнобиля їдуть військові – що відомо Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Коронавірус за тиждень

14 185

захворіло за тиждень в Києві

+44%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.39

Російський рубль (₽)

0.3744

Євро (€)

32.14

Doodle Сьогодні
3 лютого. Леон Фуко. Рівно 171 рік тому в Паризькій обсерваторії французький фізик та астроном Жак Бернар Леон Фуко провів та докладно описав експеримент із маятником, наочно продемонструвавши ефект відхилення через обертання Землі…
Історія дня - за хвилину
КРАЩІ З КРАЩИХ
Досягнення, що надихають
Відчуй смак успіху
Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

28.39

Російський рубль (₽)

0.3744

Євро (€)

32.14

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти