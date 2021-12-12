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Майже 200 локацій! Де можна купити ялинку в Києві

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
12 грудня, 16:05
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Як нам стало відомо, перший ялинковий базар з'явився на столичних Позняках
У Києві помітили перші ялинкові базари
У Києві помітили перші ялинкові базари / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві відкриють 187 локацій з продажу ялинок у всіх районах. Вартість ялинок та сосен стартує від 350 гривень.

Про це пише "Сьогодні".

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Де можна купити ялинку

Організаторами ярмарків у місті є комунальні підприємства. У КМДА зазначили, що офіційні майданчики з продажу живих новорічних дерев будуть працювати з 15 грудня.

"Закликаю киян купувати новорічні дерева лише на офіційних ярмарках. Таких у Києві працюватиме майже 200. Адже на стихійних ринках хвойні дерева реалізовуються без документів та можуть бути шкідливими. Інспекція з благоустрою отримала завдання – контролювати розміщення місць продажу хвойних, вносити приписи та складати адмінпротоколи на порушників" , – сказав перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

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Скільки коштуватимуть новорічні дерева

Вартість хвойних в офіційних точках продажу становитиме від 150 до 500 гривень.

Вимоги до ялинкових базарів

Для роботи офіційних майданчиків є такі вимоги:

  • має бути лінійка для вимірювання новорічного дерева та оприлюднена вартість погонного метра;
  • всі ялинки, сосни та смереки мають бути чиповані або містити етикетки. Це захистить споживачів від придбання незаконно зрубаних дерев, оскільки в чипі або індивідуальному номері штрих-коду міститься вся інформація про дерево;
  • територія ярмарку має бути обов'язково огороджена;
  • локація має містити інформацію про суб'єкт підприємницької діяльності, що здійснює продаж, та режим роботи.

У Києві вже почали продавати ялинки

У Києві на Позняках з'явився перший легальний ялинковий базар.

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За словами продавців, вартість їхніх ялинок та сосен стартує від 350 гривень.

Покупців ще немає, оскільки ринок тільки відкрився. Ялинки привезли з Волині, і вони мають спеціальні чипи.

Продавці кажуть, що це мала частина їхнього базару, основну масу хвої привезуть за кілька днів. За їхніми словами, підвищувати ціни поки що не планують.

За місце торговці платять місту 5 тисяч гривень.

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