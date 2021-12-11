У Києві почали продавати живі ялинки – скільки коштують (фото)

За місце торговці сплачують місту 5 тисяч гривень. Покупців ще немає, оскільки базар тільки відкрився

У Києві вже почали продавати ялинки. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві у районі Позняки з'явився перший легальний ялинковий базар. Вартість ялинок та сосен стартує від 350 гривень та вище.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Перший ялинковий базар у столиці

Як стало відомо, перший ялинковий базар з'явився на столичних Позняках. За словами продавців, вартість їхніх ялинок та сосен стартує від 350 гривень.

Покупців ще немає, оскільки базар тільки відкрився. Ялинки привезли з Волині, і вони мають спеціальні чіпи.

Крім того, продавці кажуть, що це мала частина їхнього базару, основну масу хвої привезуть за пару днів. За їхніми словами, підвищувати ціни поки що не планують.

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Нагадаємо, що за місце торговці платять місту 5 тисяч гривень.

У Києві з’явився перший ялинковий базар. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні" У Києві з’явився перший ялинковий базар. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні" У Києві з’явився перший ялинковий базар. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні" У Києві з’явився перший ялинковий базар. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні" У Києві з’явився перший ялинковий базар. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні" У Києві з’явився перший ялинковий базар. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні" У Києві з’явився перший ялинковий базар. Фото: Олександр Марущак, "Сьогодні" 1/7

Де можна буде купити ялинку

Загалом у місті відкриють 187 локацій з продажу ялинок у всіх районах міста.

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Як у Києві готуються до Нового року

У Києві на Софійській площі почали прикрашати новорічними гірляндами головну ялинку країни. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", металевий стовбур уже вбрано в штучну хвою.

Робітники ще додають гілки у її нижній частині, щоб зробити новорічне дерево пишнішим. На площі з'явилося більше новорічних будиночків, а в повітрі відчувається аромат хвої, мабуть від справжніх ялинкових гілок, які привезли сюди як прикраси.

"На площі вже встановлюють святкову ілюмінацію. Вона буде як на головній ялинці, так і на вхідних групах у новорічне містечко. Сьогодні ми почали оформляти вхідні групи хвоєю та прикрашати гірляндами ялинку. Довжина гірлянд на всій Софійській площі становитиме понад 50 кілометрів. Минулого року було до 30 кілометрів. Цього року все буде набагато яскравішим – 50 тисяч світлодіодних вогників", – розповів сайту "Сьогодні" президент Folk Ukraine, організатор новорічного свята на Софійській площі Ігор Добруцький.

Якими будуть іграшки?

До Києва вже привезли цілу фуру нових іграшок для головної ялинки країни.

"Цього року ми прикрасимо ялинку невеликими іграшками вітчизняного виробництва. Одна іграшка – вісім сантиметрів у діаметрі. Їх буде 20 тисяч, не менше. 75% – червоного кольору, та 25% – золотого", – каже Ігор Добруцький.

За словами Добруцького, іграшки будуть зроблені із пластику. Не варто переживати, що вони розіб'ються. На ялинці їх розмістять точково. Новорічне дерево буде ніби оповите бісером.

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