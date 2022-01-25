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Політичний тиск? Заступник Кличка відреагував на вручення йому підозри

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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25 січня, 12:39
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Микола Поворозник помітив порушення процесуальних прав
Першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику вручили підозру. Фото: колаж "Сьогодні"
Першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику вручили підозру. Фото: колаж "Сьогодні"

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, якому вручили підозру 25 січня, заявив, що це черговий крок у політичному тиску на столичну владу.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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Тиск на владу?

Поворозник повідомив, що окрім політичних мотивів у цій підозрі нічого іншого не бачить. За його словами, немає жодних кримінальних злочинів.

"Земельна ділянка як була, так і залишилась у комунальній власності. Єдине що – на цій землі наведено лад і вона, власне, врятована від забудови в районі станції метро "Сирець". На цьому місці сьогодні знаходиться сквер: кожен може туди піти і на власні очі переконатись", – сказав Поворозник.

Перший заступник голови КМДА зазначив, що йому не роз'яснили суть підозри, і, відповідно, він бачить у цьому порушення процесуальних прав.

"Щодо процедури вручення підозри – це питання більше до адвокатів. Я переконаний, що були порушені процесуальні норми в частині того, що мені не було роз’яснено суть цієї підозри. І, відповідним чином, будемо далі працювати над доказом своєї юридичної позиції. Такі справи потрібно доводити до кінця. Потрібно доводити свою правоту в ухваленні рішень. Ще раз наголошую: нічого іншого, ніж політику, в таких підозрах я не вбачаю. Триває і посилюється тиск на місцеву владу. Він уже два роки, за великим рахунком, триває. І цей тиск відбувається для того, щоб дестабілізувати управління містом", – наголосив Поворозник.

Що сталося?

Першому заступнику голови КМДА Миколі Поворознику вручили 25 січня підозру у справі позбавлення земельної ділянки апарату РНБО. Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

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За словами мера, РНБО не залишає намірів забудувати територію висотками і "через правоохоронців продовжує тиснути на столичну владу".

"У 2019 році міська влада припинила право постійного користування ділянкою на вулиці Щусєва біля станції метро "Сирець". Місто привело занедбану територію до ладу, вивезло сміття, здійснило благоустрій територіі. І в облаштувала там сквер", – написав він.

Історія ділянки

У 2009 році його було передано апарату РНБО України у постійне використання для будівництва, експлуатації та обслуговування багатоквартирних житлових будинків із підземними паркінгами та об'єктами соціально-побутової інфраструктури.

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Однак у 2019 році було встановлено, що всі 10 років ділянка не використовувалася за призначенням, будівництво не розпочато. На земельній ділянці утворилося стихійне звалище.

Не перший скандал із Поворозником

Нагадаємо, ЗМІ писали, що Поворозник через посередника вимагав неправомірний зиск у розмірі 125 тис. доларів у представника компанії-забудовника за вплив на прийняття рішень щодо погоджень містобудівних умов та обмежень.

14 квітня 2020 року одним із підрозділів СБУ було затримано посередника, який нібито представляв інтереси Поворозника, при отриманні 60 тис. доларів.

Крім того, правоохоронним органам стало відомо, що посередник за узгодженням з Поворозником хотів отримати 246 тис. доларів з іншого об'єкта будівництва.

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