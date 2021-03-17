У Києві можуть ввести локдаун

У Києві може знову початися локдаун.
Про це заявив в ефірі Україна24 мер Києва Віталій Кличко.
"Якщо зараз не посилити обмеження, і динаміка залишатиметься загрозливою – це питання лише кількох днів, можливо одного тижня", – зазначив мер.
Як повідомлялося раніше, через поширення в Києві коронавірусної інфекції влада української столиці ухвалила рішення почати шкільні канікули на два дні раніше, ніж планувалося.
Також ми писали, що у Вінниці більшість лікарень для пацієнтів з COVID-19 заповнені на 95%. Також задіяно 80% кисневих точок у місті.
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