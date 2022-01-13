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Заплатить штраф? Кличко порушив ПДР у центрі Києва – фото

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13 січня, 12:43
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Машину мера припаркували в недозволеному для цього місці
За таке порушення мер має заплатити менше ніж 300 гривень.
За таке порушення мер має заплатити менше ніж 300 гривень. / Фото: Колаж: Сьогодні

Автомобіль мера Києва Віталія Кличка помітили припаркованим із порушенням правил дорожнього руху. Машина зупинилася поруч із пішохідним переходом, хоча має бути витримана відстань не менше 10 метрів.

Фото розміщили у Telegram-каналі PavlovskyNews .

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Автомобіль припаркований під агенцією "Інтерфакс-Україна" на вулиці Рейтарській, де градоначальник бере участь у прес-конференції.

За таке порушення передбачено штраф у розмірі 255 гривень.

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Автомобіль Віталія Кличка. Фото: PavlovskyNews

Де заборонено стоянку

Згідно з правилами дорожнього руху, стоянка автомобілів забороняється:

  • на залізничних переїздах;
  • на трамвайних коліях;
  • на естакадах, мостах, шляхопроводах та під ними, а також у тунелях;
  • на пішохідних переходах та ближче 10 м від них з обох сторін, крім випадків переваги у русі;
  • на перехрестях і ближче 10 м від краю проїжджої частини, що перехрещується, за відсутності на них пішохідного переходу, за винятком зупинки для переваги в русі і зупинки проти бічного проїзду на Т-подібних перехрестях, де є суцільна лінія розмітки або розділова смуга;
  • у місцях, де відстань між суцільною лінією розмітки, розділовою смугою або протилежним краєм проїзної частини та транспортним засобом, що зупинився, менше 3 м;
  • ближче 30 м від посадкових майданчиків для зупинки маршрутних транспортних засобів, а коли їх немає – ближче 30 м від дорожнього знака такої зупинки з обох боків;
  • ближче 10 м від зазначеного місця виконання дорожніх робіт та у зоні їх виконання, де це створить перешкоди працюючим технологічним транспортним засобам;
  • у місцях, де буде неможливий зустрічний роз'їзд або об'їзд транспортного засобу, що зупинився;
  • у місцях, де транспортний засіб закриває від інших водіїв сигнали світлофора чи дорожні знаки;
  • ближче 10 м від виїздів із прилеглих територій та безпосередньо на місці виїзду.

Де заборонено паркування

  • у місцях, де заборонено зупинення;
  • на тротуарах (крім місць, що позначені відповідними дорожніми знаками, встановленими з табличками);
  • на тротуарах, за винятком легкових автомобілів та мотоциклів, що можуть бути поставлені на краю тротуарів, де для руху пішоходів залишається не менше 2 м;
  • понад 50 м-код від залізничних переїздів;
  • поза населеними пунктами у зоні небезпечних поворотів та опуклих переломів поздовжнього профілю дороги з видимістю чи оглядовістю менше 100 м хоча б в одному напрямку руху;
  • у місцях, де транспортний засіб, що стоїть, унеможливить рух інших транспортних засобів або створить перешкоду для руху пішоходів;
  • ближче 5 м від контейнерних майданчиків та/або контейнерів для збирання побутових відходів, місце розміщення або облаштування яких відповідає вимогам законодавства;
  • на газонах.

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