Аеропорт Жуляни закриють на рік: навіщо і хто буде приймати рейси

В аеропорту реконструюватимуть злітно-посадкову смугу, її довжину хочуть збільшити

Аеропорт Жуляни рік не буде приймати рейси. / Фото: Колаж: Сьогодні

Аеропорт "Київ" (Жуляни) закриється на рік. Там проводитимуть реконструкцію злітно-посадкової смуги.

Про це повідомляє avianews.com.

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За словами глави директорів підприємства Дениса Костржевського, в 2022 році підготують проєкт реконструкції аеродрому. Самі роботи можуть початися в 2023 році і триватимуть 2 роки.

Коли закриють аеропорт?

На 2023 рік заплановано реконструкцію аеродрому без закриття аеропорту на прийом рейсів. Вона включатиме роботи на руліжних доріжках.

Закрити аеропорт на рік планують в 2024 році.

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Будівельники демонтують старе покриття злітно-посадкової смуги з асфальту, посилять основу, а потім зведуть нове покриття з бетону, яке буде мати міцність PCN 72.

Довжину смуги в ході робіт хочуть збільшити на 460 метрів до 2770 метрів.

Бюджет і де візьмуть гроші

За оцінками аеропорту, бюджет робіт може скласти від 2,5 до 4 млрд грн. В "Майстер-Авіа" очікують, що ці гроші виділить Київська міська рада як власник аеродрому в Жулянах.

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Але підприємство не хотіло б, щоб будівництво перетворилося на довгобуд.

В якості альтернативної опції оператор аеропорту називає концесію і залучення приватного інвестора. Для цього необхідно буде провести міжнародний конкурс, переможець якого надасть гроші і стане управляти аеродромом.

Хто буде приймати рейси?

Найбільша базова авіакомпанія в Жулянах Wizz Air готова перейти в аеропорт Бориспіль на час реконструкції смуги. При цьому президент лоукостера Роберт Кері запевнив, що після завершення робіт Wizz Air повернеться в Жуляни.

Зараз цей київський аеропорт не може приймати з повним завантаженням авіалайнери Airbus A321, на які переходить лоукостер. Це робить неможливим виконання з Жулян далеких рейсів на A321 з повними баками пального. Через це рейс Абу-Дабі-Київ Wizz Air запустив в аеропорт Бориспіль.

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