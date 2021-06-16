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Людина-позитив. У Києві кондуктор показує пасажирам фокуси і читає вірші (відео)

16 червня 2021 18:05

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Кондуктор працює вісім років і його дуже добре знають регулярні пасажири

Кондуктор показує фокуси в автобусі пасажирам. Фото: колаж "Сьогодні"

Кондуктор показує фокуси в автобусі пасажирам. Фото: колаж "Сьогодні"

У салоні одного зі столичних автобусів помітили позитивного кондуктора, який показував фокуси пасажирам, щоб підняти їм настрій. Як розповіли сайту "Сьогодні" в КП "Київпастранс" – це їх найбільш знаменитий кондуктор – Вадим Римар.

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Він продає талони пасажирам на автобусних маршрутах №№ 55 та 118.

І робить це не просто і банально, а ще й пише двовірші і читає їх для пасажирів:

"Купуйте два талона, підтримайте міст Патона!"

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"Передаємо по ланцюжку, а не відтоптуємо носочки!"

"Все буде шито-крито і не буде ніякого грипу"

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На цих маршрутах кондуктор працює вісім років і його дуже добре знають регулярні пасажири. У популярного кондуктора є й інші "фішки" – компостер в формі конюшини і фокуси з монетами для пасажирів.

Раніше ми писали, що пасажира з ящиком полуниці висадили з трамвая.

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Нагадаємо, ми писали, що колишнього нардепа висадили з таксі через маски.

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