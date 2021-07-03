Гроші з будівництва метро на Виноградар перенаправили на Подільський міст. Що кажуть в київському метрополітені

У метро Києва заявили, що будівництво нових станцій триває повним ходом і перерозподіл коштів на нього не впливає

КМДА перерозподілила гроші з метро на Виноградар / Фото: колаж "Сегодня"

У Києві влада ухвалила рішення перерозподілити 543 млн гривень з будівництва метро на Виноградар на будівництво Подільського моста.

Реклама

Про це стало відомо з розпорядження КМДА від 14 червня 2021 року № 1350.

"Таке рішення приймається на рівні департаменту транспортної інфраструктури КМДА і департаменту фінансів в рамках перерозподілу бюджетних коштів. Це звичайний процес. Що ж стосується будівництва метро на Виноградар, то роботи там тривають і не зупиняються. Це просто перерозподіл бюджетних коштів і на будівництві метро на Виноградар – це ніяк не позначиться. Вони виконуються в тих самих обсягах", – прокоментували сайту "Сьогодні" в Київському метрополітені.

Читайте також: Загадки київського метрополітену. Будівництво над станцією, тунелі через озеро і ковані маски

Отже, гроші будуть перерозподілені з будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі на користь будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що в Києві триває будівництво метро на Виноградар. Сайт "Сьогодні" поцікавився, як триває будівництво тунелю від станції метро "Мостицька" до станції "Сирець", скільки метрів вже пройдено щитом "Галина" і коли почнеться будівництво другого тунелю.