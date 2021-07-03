Русский
$ 27,38
32,52
  1. Новини Києва
  2. Новини транспорту Києва

Гроші з будівництва метро на Виноградар перенаправили на Подільський міст. Що кажуть в київському метрополітені

3 липня 2021 15:00

Олександр Марущак , Вікторія Барановська

У метро Києва заявили, що будівництво нових станцій триває повним ходом і перерозподіл коштів на нього не впливає

КМДА перерозподілила гроші з метро на Виноградар / Фото: колаж "Сегодня"

КМДА перерозподілила гроші з метро на Виноградар / Фото: колаж "Сегодня"

У Києві влада ухвалила рішення перерозподілити 543 млн гривень з будівництва метро на Виноградар на будівництво Подільського моста.

Реклама

Про це стало відомо з розпорядження КМДА від 14 червня 2021 року № 1350.

"Таке рішення приймається на рівні департаменту транспортної інфраструктури КМДА і департаменту фінансів в рамках перерозподілу бюджетних коштів. Це звичайний процес. Що ж стосується будівництва метро на Виноградар, то роботи там тривають і не зупиняються. Це просто перерозподіл бюджетних коштів і на будівництві метро на Виноградар – це ніяк не позначиться. Вони виконуються в тих самих обсягах", – прокоментували сайту "Сьогодні" в Київському метрополітені.

Читайте також: Загадки київського метрополітену. Будівництво над станцією, тунелі через озеро і ковані маски

Не пропусти!
Кличко в формі збірної записав звернення англійською: Слава Україні!
Владимир Кличко не скучає на пенсії

Отже, гроші будуть перерозподілені з будівництва ділянки Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції "Сирець" на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі на користь будівництва Подільського мостового переходу через Дніпро.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що в Києві триває будівництво метро на Виноградар. Сайт "Сьогодні" поцікавився, як триває будівництво тунелю від станції метро "Мостицька" до станції "Сирець", скільки метрів вже пройдено щитом "Галина" і коли почнеться будівництво другого тунелю.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Без Росії не обійшлося. Чому Анталія не прийняла українських туристів і що з ними зараз
Без Росії не обійшлося. Чому Анталія не прийняла українських туристів і що з ними заразТранспорт
Загадки київського метрополітену. Будівництво над станцією, тунелі через озеро і ковані маски
Загадки київського метрополітену. Будівництво над станцією, тунелі через озеро і ковані маскиТранспорт
В
В "Борисполі" запрацював новий коридор для прискореного обслуговування пасажирівТранспорт
Буде новий транспорт? У Києві помітили незвичайні автобуси (фото)
Буде новий транспорт? У Києві помітили незвичайні автобуси (фото)Транспорт
Затримка 5 літаків в
Затримка 5 літаків в "Борисполі": частину пасажирів готують до вильоту, що буде з іншимиТранспорт
Ледве стояв на ногах: в Києві водій був настільки п'яний, що не зміг пройти тест на Драгері (відео)
Ледве стояв на ногах: в Києві водій був настільки п'яний, що не зміг пройти тест на Драгері (відео)Транспорт

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти