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Перекрито дороги та ДТП: Київ скували великі затори (карта)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
27 грудня, 17:06
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Також у столиці у бік Одеської площі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода
У столиці величезні затори. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці величезні затори. Фото: колаж "Сьогодні"

Станом на вечір 27 грудня у Києві утворилися великі затори. Рух затруднений на кількох вулицях.

Докладніше про ситуацію на дорогах столиці – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".

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Де затори у Києві?

Рух затруднений на вулиці Івана Федорова, Бессарабській площі, Європейській площі через ДТП.

Також затори скували Кловський узвіз, вулиці Мечникова, Велика Житомирська, бульвар Шевченка та проспект Академіка Глушкова.

Крім того, рух затруднений на Кільцевій дорозі, вулиці Теліги та Кіквідзе.

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Де у Києві затори. Скриншот

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У Києві зіткнулися п'ять авто: утворився великий затор

У Києві у бік Одеської площі сталася масштабна дорожньо-траанспортна пригода. На дорозі зіткнулися одразу 5 автомобілів.

Інформація щодо травмованих ще уточнюється. У повідомленні додали, що від Чабанів утворився затор.

Чому у Києві багато заторів?

Головна причина заторів у Києві – неповага водіїв одне до одного.

"Особливо це помітно під час проїзду перехресть, – зазначає начальник пресслужби ДАІ Наталія Сторожек. – Кожен хоче проїхати у своєму напрямку, ніхто не хоче нікого пропускати. Зрештою виникають ускладнення на дорогах".

Також у столиці неефективна транспортна інфраструктура, пропускна спроможність якої була розрахована на меншу кількість машин.

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