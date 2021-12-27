Перекрито дороги та ДТП: Київ скували великі затори (карта)

Станом на вечір 27 грудня у Києві утворилися великі затори. Рух затруднений на кількох вулицях.
Докладніше про ситуацію на дорогах столиці – читайте далі у матеріалі "Сьогодні".
Де затори у Києві?
Рух затруднений на вулиці Івана Федорова, Бессарабській площі, Європейській площі через ДТП.
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Також затори скували Кловський узвіз, вулиці Мечникова, Велика Житомирська, бульвар Шевченка та проспект Академіка Глушкова.
Крім того, рух затруднений на Кільцевій дорозі, вулиці Теліги та Кіквідзе.
Де у Києві затори. Скриншот
У Києві зіткнулися п'ять авто: утворився великий затор
У Києві у бік Одеської площі сталася масштабна дорожньо-траанспортна пригода. На дорозі зіткнулися одразу 5 автомобілів.
Інформація щодо травмованих ще уточнюється. У повідомленні додали, що від Чабанів утворився затор.
Чому у Києві багато заторів?
Головна причина заторів у Києві – неповага водіїв одне до одного.
"Особливо це помітно під час проїзду перехресть, – зазначає начальник пресслужби ДАІ Наталія Сторожек. – Кожен хоче проїхати у своєму напрямку, ніхто не хоче нікого пропускати. Зрештою виникають ускладнення на дорогах".
Також у столиці неефективна транспортна інфраструктура, пропускна спроможність якої була розрахована на меншу кількість машин.