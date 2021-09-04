З міжнародного аеропорту "Бориспіль" можна буде полетіти найбільшим в історії країни пасажирським літаком

МАУ бере два Boeing 777-300 в основному для чартерних програм туроператора "Компас"

«Компас» вже анонсував відразу три польотних програми на Boeing 777-300. Фото: колаж "Сьогодні"

Авіакомпанія МАУ до кінця 2021 року завезе в міжнародний аеропорт "Бориспіль" два далекомагістральних широкофюзеляжних літака Boeing 777-300.

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Про це повідомляє avianews.com.

Boeing 777-300 стане найбільшим в історії авіації України пасажирським літаком, який коли-небудь здійснював комерційні рейси у флоті авіакомпаній країни.

"Зараз ми на фінальній стадії підписання договору з МАУ про використання цих літаків", – розповів виконавчий директор туроператора "Компас" Дмитро Гудзій.

За його словами, однією з умов переговорів між МАУ і туроператором була наявність саме двох авіалайнерів. Це необхідно для резерву, якщо один з бортів не зможе здійснювати польоти.

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Обидва літаки розраховані на перевезення 426 пасажирів в салонах трьох класів:

клас бізнес + на 12 місць з розміщенням крісел 2 + 2 + 2;

клас бізнес на 14 місць з розміщенням крісел 2 + 3 + 2;

клас економ на 400 місць з розміщенням крісел 3 + 4 + 3.

МАУ бере два Boeing 777-300 в основному для чартерних програм туроператора "Компас". Однак у вільний час авіакомпанія зможе використовувати їх для виконання власних рейсів, наприклад, в США або Канаду.

"Компас" вже анонсував відразу три польотних програми на Boeing 777-300 з Києва в місця елітного пляжного відпочинку: на Домінікану, в мексиканський Канкун і на Мальдіви.

Перший чартер в Домінікану вилетить вже 7 грудня і буде виконуватися раз в 10 днів. Другу 10-денну ланцюжок "Компас" запустить 25 грудня.

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Рейси до Канкун заплановані з 28 грудня раз в 10 днів.

"Бориспіль" один з найбільших аеропортів України

"Бориспіль" обслуговує 62% міжнародних авіаперевезень України. З нього 43 міжнародних і 9 українських авіакомпаній виконують регулярні рейси по 95 напрямам (83 міжнародних і 12 внутрішньоукраїнських). А аеродром здатний приймати будь-які типи повітряних суден.

Лише в липні регулярними рейсами скористалися 735,6 тис. Мандрівників, чартерами – 432,4 тис. людина. Міжнародний пасажиропотік склав 1 млн 87,2 тис. людина, а внутрішній – 80,8 тис. людина. Крім того, в липні 2021 року аеропорт Бориспіль обслужив 8 635 рейсів, з яких 7 390 припали на закордонні напрямки, а 1 245 рейсів виконали в межах України.

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