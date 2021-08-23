З міжнародного аеропорту "Бориспіль" п'ять тисяч українських прапорів розлетяться по всьому світу

Акцію організували до Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України, щоб про країну дізналося більше людей

Пасажирам вручають українську символіку на митниці. Фото: колаж "Сьогодні"

З міжнародного аеропорту "Бориспіль" і "Київ" (Жуляни) і п'ять тисяч українських прапорів розлетяться по всьому світу. Захід проходить до Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України.

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Про це повідомляє Державна прикордонна служба України в Facebook.

Акцію організували в пунктах пропуску "Бориспіль" і "Київ" прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ".

"Вітальні листівки роздають громадянам, які прямують за кордон, аби про державні свята України дізналися далеко за її межами", – йдеться в повідомленні.

"Бориспіль" один з найбільших аеропортів України

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"Бориспіль" обслуговує 62% міжнародних авіаперевезень України. З нього 43 міжнародних і 9 українських авіакомпаній виконують регулярні рейси по 95 напрямам (83 міжнародних і 12 внутрішньоукраїнських). А аеродром здатний приймати будь-які типи повітряних суден.

Лише в липні регулярними рейсами скористалися 735,6 тис. мандрівників, чартерами – 432,4 тис. чоловік. Міжнародний пасажиропотік склав 1 млн 87,2 тис. чоловік, а внутрішній – 80,8 тис. чоловік. Крім того, в липні 2021 року аеропорт Бориспіль обслужив 8 635 рейсів, з яких 7 390 припали на закордонні напрямки, а 1 245 рейсів виконали в межах України.

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