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З міжнародного аеропорту "Бориспіль" п'ять тисяч українських прапорів розлетяться по всьому світу

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
23 серпня, 16:14
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Акцію організували до Дня Державного Прапора та Дня Незалежності України, щоб про країну дізналося більше людей
Пасажирам вручають українську символіку на митниці. Фото: колаж "Сьогодні"
Пасажирам вручають українську символіку на митниці. Фото: колаж "Сьогодні"

З міжнародного аеропорту "Бориспіль" і "Київ" (Жуляни) і п'ять тисяч українських прапорів розлетяться по всьому світу. Захід проходить до Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України.

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Про це повідомляє Державна прикордонна служба України в Facebook.

Акцію організували в пунктах пропуску "Бориспіль" і "Київ" прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту "Київ".

"Вітальні листівки роздають громадянам, які прямують за кордон, аби про державні свята України дізналися далеко за її межами", – йдеться в повідомленні.

"Бориспіль" один з найбільших аеропортів України

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"Бориспіль" обслуговує 62% міжнародних авіаперевезень України. З нього 43 міжнародних і 9 українських авіакомпаній виконують регулярні рейси по 95 напрямам (83 міжнародних і 12 внутрішньоукраїнських). А аеродром здатний приймати будь-які типи повітряних суден.

Лише в липні регулярними рейсами скористалися 735,6 тис. мандрівників, чартерами – 432,4 тис. чоловік. Міжнародний пасажиропотік склав 1 млн 87,2 тис. чоловік, а внутрішній – 80,8 тис. чоловік. Крім того, в липні 2021 року аеропорт Бориспіль обслужив 8 635 рейсів, з яких 7 390 припали на закордонні напрямки, а 1 245 рейсів виконали в межах України.

Нагадаємо, що:

  • в "Борисполі" посилять правила в'їзду в Україні для іноземців. Їм потрібно буде пред'явити прикордонникам страховий поліс і один з трьох документів: негативний ПЛР-тест, експрес-тест або довідку про повну вакцинацію. Також обов'язковою стане самоізоляція.
  • VIP зал міжнародного аеропорту "Бориспіль" визнаний найкращим в Україні. Про це сайту "Сьогодні" розповіли в прес-службі аеропорту. Там додають, що перемогу в номінації "Кращий VIP зал в аеропортах" було оголошено в рамках Українського авіаційного форуму.

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