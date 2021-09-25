З міжнародного аеропорту "Бориспіль" SkyUp виконав перший рейс до Праги

В'їзд до Чехії дозволено туристам з міжнародним ковід-сертифікатом

Три рази в тиждень з Києва можна полетіти в Чехію / Фото: Колаж: Сьогодні

З 23 вересня SkyUp Airlines відновив польоти до чеської столиці з міжнародного аеропорту "Бориспіль". Рейси за маршрутом Київ – Прага – Київ будуть виконуватися тричі на тиждень: по вівторках, четвергах і неділях. У найближчих планах авіакомпанії збільшити кількість рейсів.

Про це повідомляє прес-служба SkyUp.

Умови в'їзду до Чехії

Реклама

В'їзд в країну дозволено туристам з міжнародним ковід-сертифікатом про проходження повного курсу щеплення вакциною, сертифікованої в ЄС.

Перед вильотом необхідно заповнити в'їзну форму. Отримане email-підтвердження про заповнення формуляра (роздруковане або збережено на мобільному пристрої) слід пред'явити на прикордонному контролі.

Реклама

Щоб уникнути непорозумінь рекомендуємо перевіряти актуальні правила в'їзду на Інтерактивної мапі Міністерства закордонних справ України.

Квитки вже доступні

Київ – Прага від 1494 грн

Прага – Київ від +1486 грн

Раніше ми писали: