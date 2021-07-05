Через Atlas Weekend продовжать роботу київського метрополітену і наземного транспорту: розклад

Крім того, 6, 7, 8 і 9 липня – продовжена на годину робота тролейбусів №11, 12, 43, 45 і автобуса №56

Фото: колаж "Сьогодні"

У зв'язку з проведенням фестивалю Atlas Weekend продовжать роботу київського метрополітену і наземного пасажирського транспорту. В ніч з 6 на 7 липня і в ніч з 9 на 10 липня продовжать роботу на годину.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

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"Перевезення пасажирів наземним громадським транспортом буде організовано після проходження останніх пар поїздів", – йдеться в повідомленні.

У дні проведення фестивалю з 5 по 10 липня можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станції метро "Виставковий центр".

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Крім того, 6, 7, 8 і 9 липня – продовжена на годину робота тролейбусів №11, 12, 43, 45 і автобуса №56.

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Раніше ми писали, що в Києві відкрився Фестиваль сучасного жіночого мистецтва. Виставка триватиме до 12 липня.

Також ми писали, що в один з вестибюлів станції метро "Контрактова площа" закриють через заміну турнікетів.