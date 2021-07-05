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Из-за Atlas Weekend продлят работу киевского метрополитена и наземного транспорта: расписание

5 июля 2021 19:00

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Кроме того, 6, 7, 8 и 9 июля – продлена на час работа троллейбусов № 11, 12, 43, 45 и автобуса № 56

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

В связи с проведением фестиваля Atlas Weekend продлят работу киевского метрополитена и наземного пассажирского транспорта. В ночь с 6 на 7 июля и в ночь с 9 на 10 июля продлят работу на час.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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"Перевозки пассажиров наземным общественным транспортом будет организовано после прохождения последних пар поездов", – говорится в сообщении.

В дни проведения фестиваля с 5 по 10 июля возможно ограничение (закрытие) на вход для пассажиров станции метро "Выставочный центр".

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Кроме того, 6, 7, 8 и 9 июля – продлена на час работа троллейбусов №11, 12, 43, 45 и автобуса № 56.

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Ранее мы писали, что в Киеве открылся Фестиваль современного женского искусства. Выставка продлится до 12 июля.

Также мы писали, что в один из вестибюлей станции метро "Контрактовая площадь" закроют из-за замены турникетов.

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