Як змінився пасажиропотік на кожній з трьох ліній Київського метрополітену

За шість місяців 2021 року підземка перевезла 140 мільйонів 291 тисячу пасажирів

Деякі центральні станції метро перевезли менше пасажирів ніж в минулому році / Фото: колаж "Сьогодні"

У київському метрополітені за перше півріччя 2021 року, порівняно з показниками 2020 року, виріс пасажиропотік, але не значно. Це незважаючи на те, що в минулому році через карантин підземка не працювала з березня по травень.

Реклама

Про це повідомили в КП "Київський метрополітен" на інформаційний запит сайту "Сьогодні".

За шість місяців 2021 року підземка перевезла 140 мільйонів 291 тисячу пасажирів, а в 2020 році – 121 мільйон 73 тисячі пасажирів.

Червона лінія: як змінився пасажиропотік за півроку

Станція "Академмістечко"

У 2020 році – 5 млн 340 тис. пасажирів

У 2021 році – 5 млн 861 тис. пасажирів

Станція "Житомирська"

У 2020 році – 3 млн 213 тис. пасажирів

У 2021 році – 3 млн 383 тис. пасажирів

Реклама

Станція "Святошин"

У 2020 році – 2 млн 447 тис. пасажирів

У 2021 році – 2 млн 764 тис. пасажирів

Станція "Нивки"

У 2020 році – 2 млн 128 тис. пасажирів

У 2021 році – 2 млн 335 тис. пасажирів

Станція "Берестейська"

У 2020 році – 1 млн 978 тис. пасажирів

У 2021 році – 2 млн 018 тис. пасажирів

Станція "Шулявська"

У 2020 році – 1 млн 889 тис. пасажирів

У 2021 році – 2 млн 014 тис. пасажирів

Станція "Політехнічний інститут"

У 2020 році – 2 млн 725 тис. пасажирів

У 2021 році – 2 млн 543 тис. пасажирів

Реклама

Станція "Вокзальна"

У 2020 році – 4 млн 484 тис. пасажирів

У 2021 році – 4 млн 593 тис. пасажирів

Станція "Університет"

У 2020 році – 1 млн 712 тис. пасажирів

У 2021 році – 1 млн 651 тис. пасажирів

Станція "Театральна"

У 2020 році – 1 млн 429 тис. пасажирів

У 2021 році – 1 млн 321 тис. пасажирів

Станція "Хрещатик"

У 2020 році – 2 млн 941 тис. пасажирів

У 2021 році – 2 млн 938 тис. пасажирів

Станція "Арсенальна"

У 2020 році – 1 млн 812 тис. пасажирів

У 2021 році – 2 млн 003 тис. пасажирів

Реклама

Станція "Дніпро"

У 2020 році – 217 тис. пасажирів

У 2021 році – 305 тис. пасажирів

Станція "Гідропарк"

У 2020 році – 395 тис. пасажирів

У 2021 році – 454 тис. пасажирів

Станція "Лівобережна"

У 2020 році – 4 млн 153 тис. пасажирів

У 2021 році – 4 млн 448 тис. пасажирів

Станція "Дарниця"

У 2020 році – 3 млн 924 тис. пасажирів

У 2021 році – 4 млн 159 тис. пасажирів

Станція "Чернігівська"

У 2020 році – 3 млн 561 тис. пасажирів

У 2021 році – 3 млн 958 тис. пасажирів

Станція "Лісова"

У 2020 році – 4 млн 849 тис. пасажирів

У 2021 році – 5 млн 263 тис. пасажирів

Читайте також: Таємниці київського метрополітену: станція під мостом, побачення в тісноті і піонери у вітражах (фото)

Синя лінія: як змінився пасажиропотік за півроку

Станція "Героїв Дніпра"

У 2020 році – 2 млн 799 тис. пасажирів

У 2021 році – 3 млн 108 тис. пасажирів

Станція "Мінська"

У 2020 році – 4 млн 101 тис. пасажирів

У 2021 році – 4 млн 330 тис. пасажирів

Станція "Оболонь"

У 2020 році – 2 млн 974 тис. пасажирів

У 2021 році – 3 млн 162 тис. пасажирів

Станція "Почайна"

У 2020 році – 3 млн 574 тис. пасажирів

У 2021 році – 3 млн 761 тис. пасажирів

Станція "Тараса Шевченка"

У 2020 році – 1 млн 442 тис. пасажирів

У 2021 році – 1 млн 557 тис. пасажирів

Станція "Контрактова площа"

У 2020 році – 3 млн 801 тис. пасажирів

У 2021 році – 3 млн 689 тис. пасажирів

Станція "Поштова площа"

У 2020 році – 1 млн 092 тис. пасажирів

У 2021 році – 1 млн 172 тис. пасажирів

Станція "Майдан Незалежності"

У 2020 році – 2 млн 778 тис. пасажирів

У 2021 році – 2 млн 673 тис. пасажирів

Станція "Площа Льва Толстого"

У 2020 році – 2 млн 134 тис. пасажирів

У 2021 році – 1 млн 954 тис. пасажирів

Станція "Олімпійська"

У 2020 році – 2 млн 821 тис. пасажирів

У 2021 році – 2 млн 778 тис. пасажирів

Станція "Палац Україна"

У 2020 році – 1 млн 729 тис. пасажирів

У 2021 році – 1 млн 879 тис. пасажирів

Станція "Либідська"

У 2020 році – 2 млн 533 тис. пасажирів

У 2021 році – 2 млн 583 тис. пасажирів

Станція "Деміївська"

У 2020 році – 2 млн 060 тис. пасажирів

У 2021 році – 2 млн 229 тис. пасажирів

Станція "Голосіївська"

У 2020 році – 1 млн 308 тис. пасажирів

У 2021 році – 1 млн 458 тис. пасажирів

Станція "Васильківська"

У 2020 році – 2 млн 004 тис. пасажирів

У 2021 році – 2 млн 193 тис. пасажирів

Станція "Виставковий центр"

У 2020 році – 1 млн 263 тис. пасажирів

У 2021 році – 1 млн 313 тис. пасажирів

Станція "Іподром"

У 2020 році – 1 млн 285 тис. пасажирів

У 2021 році – 1 млн 389 тис. пасажирів

Станція "Теремки"

У 2020 році – 2 млн 899 тис. пасажирів

У 2021 році – 3 млн 303 тис. пасажирів

Зелена лінія: як змінився пасажиропотік за півроку

Станція "Червоний хутір"

У 2020 році – 441 тис. пасажирів

У 2021 році – 532 тис. пасажирів

Станція "Сирець"

У 2020 році – 1 млн 057 тис. пасажирів

У 2021 році – 1 млн 142 тис. пасажирів

Станція "Дорогожичі"

У 2020 році – 1 млн 470 тис. пасажирів

У 2021 році – 1 млн 639 тис. пасажирів

Станція "Лук'янівська"

У 2020 році – 3 млн 443 тис. пасажирів

У 2021 році – 3 млн 662 тис. пасажирів

Станція "Золоті ворота"

У 2020 році – 1 млн 807 тис. пасажирів

У 2021 році – 1 млн 995 тис. пасажирів

Станція "Палац спорту"

У 2020 році – 2 млн 178 тис. пасажирів

У 2021 році – 2 млн 033 тис. пасажирів

Станція "Кловська"

У 2020 році – 1 млн 129 тис. пасажирів

У 2021 році – 1 млн 173 тис. пасажирів

Станція "Печерська"

У 2020 році – 2 млн 174 тис. пасажирів

У 2021 році – 2 млн 281 тис. пасажирів

Станція "Дружби народів"

У 2020 році – 2 млн 065 тис. пасажирів

У 2021 році – 2 млн 210 тис. пасажирів

Станція "Видубичі"

У 2020 році – 2 млн 743 тис. пасажирів

У 2021 році – 3 млн 095 тис. пасажирів

Станція "Славутич"

У 2020 році – 725 тис. пасажирів

У 2021 році – 920 тис. пасажирів

Станція "Осокорки"

У 2020 році – 1 млн 945 тис. пасажирів

У 2021 році – 2 млн 067 тис. пасажирів

Станція "Позняки"

У 2020 році – 3 млн 610 тис. пасажирів

У 2021 році – 3 млн 719 тис. пасажирів

Станція "Харківська"

У 2020 році – 2 млн 326 тис. пасажирів

У 2021 році – 2 млн 604 тис. пасажирів

Станція "Вирлиця"

У 2020 році – 655 тис. пасажирів

У 2021 році – 759 тис. пасажирів

Станція "Бориспільська"

У 2020 році – 1 млн 487 тис. пасажирів

У 2021 році – 1 млн 603 тис. пасажирів

Судячи з наданої статистики, деякі центральні станції метро перевезли менше пасажирів ніж в минулому році. Наприклад, станція метро "Палац Спорту". У Київському метрополітені зазначають, що це пов'язано з тим, що багато офісів в центрі міста перейшли на віддалену систему роботи. Тобто співробітники не їздять на роботу і не користуються метро.

Раніше ми писали, що в київському метрополітені за порушення карантину покарали майже 2,5 тис. пасажирів.

Нагадаємо, що в київському метро диктор раптово закашлявся в кінці оголошення до пасажирів. Подія виявилася соціальним перформансом до Всесвітнього дня боротьби з раком легенів, який відзначають 1 серпня.